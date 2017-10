Ciudadanos no usan nuevas tecnologías para interpelar a sus gobernantes: Ardáiz

La mayoría de los ciudadanos todavía se muestran tímidos y no están aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías de la comunicación como Facebook y Twitter para interactuar y demandar sus derechos ante sus gobernantes; y los políticos, lejos de usar estas plataformas para informar y dar respuesta a los usuarios, las aprovechan para publicitar su imagen.

Así lo considera José Fernández-Ardáiz, periodista argentino, consultor en comunicación política, y experto en opinión pública y marketing.

“El ciudadano todavía no ha visto que puede exigirle o interpelar, o preguntar, con determinados políticos, legisladores, ministros, secretarios. Tanto en Twitter como en Facebook la ciudadanía podría estar intentando vincularse”, dijo el experto.

Aunque, a su criterio, la plataforma más recomendable para interactuar es Facebook.

Fernández-Ardáiz se atreve a decir que la gente tampoco está viendo el poder de convocatoria a manifestaciones políticas, como ocurre en el vecino país de Guatemala. El sistema anda muy bien, porque al sistema no le conviene que la gente se organice para protestar, es un problema para quien mantiene el poder”, dice.

Pero, les advierte a los políticos que las nuevas tecnologías están generando una sociedad democrática y participativa, que quiere tener más transparencia en cómo se aprueban leyes, y se manejan los recursos públicos.

“Los jóvenes han nacido con ese estilo de vida y exigen que la vida sea democrática... En 20 años casi toda la ciudadanía serán los que se conocen como nativos digitales. En los próximos años tendrán una presión y va hacer natural. Va haber una exigencia clara”, avisa el consultor.

Donde sí cree que se ha dado un paso es a escala institucional, porque la gente busca solucionar los problemas y hacer trámites sin tener que trasladarse hasta las oficinas gubernamentales. Sin embargo, dice que los gobiernos deberían de intentar con la tecnología hacer más simple la vida de los ciudadanos.

En el caso del uso que hacen los políticos también tiene opinión. En general, explica que utilizan las redes sociales de una manera unidireccional, es decir que publican para que la gente vea y no les importa su participación.

“El gran problema que nosotros vemos de la política en las redes sociales es que la usan mal, la usan de manera publicitaria. Solamente me importa mostrarte lo que hago, no me importa tu opinión, no te pregunta, no te consulta, no te convoco a participar, no busco esa posibilidad de ida y vuelta”, indica.

No es que no lo hacen porque no entienden cómo hacerlo en Facebook, en Twitter, no lo hacen porque no les interesa el vínculo con la ciudadanía.

Fernández-Ardáiz dio una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA en su vista a El Salvador. Fue invitado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés) para dar una potencia a jóvenes líderes de partidos políticos y organizaciones juveniles, que se capacitaron en un seminario-taller sobre herramientas para la participación política juvenil.

El taller fue impartido a través de la Escuela de Formación para la Democracia (EFD) entre junio y julio de 2017. Contó con la participación de 60 jóvenes miembros de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y organizaciones sociales.

El Instituto Holandés es una entidad no gubernamental con sede en La Haya, Países Bajos, fundado por siete partidos políticos holandeses en 2000 para contribuir a forjar sistemas democráticos inclusivos, transparentes y representativos en países con democracias jóvenes.