Ciudadanos opinan sobre gestión Bukele: “Un gobierno en cinco años no puede resolver todo”

En las calles del centro histórico de San Salvador, donde hace tres años Nayib Bukele tomó posesión de la Presidencia de la República, la opinión de la ciudadanía sobre su gestión no desentona con lo que han dicho las encuestas de los últimos días: el mandatario sigue gozando de un amplio respaldo, con una aprobación del 87 %, según el último sondeo de LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

“No hay nada más que pedir”, dice Joel Sánchez, de 60 años. “Digan lo que digan, quieran hacer lo que quieran hacer, el hombre está trabajando bien porque no podemos criticarle nada”, remata.

Don Joel se refiere a las voces que desde la sociedad civil y la comunidad internacional afirman que a El Salvador lo gobierna un autoritario. “Las dudas que surgieron sobre la vocación democrática del presidente y del Gobierno se han confirmado en estos tres años”, opina el filósofo y teólogo Omar Serrano, desde su oficina en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde se desempeña como vicerrector de Proyección Social. “La desaparición de la división de poderes, la cooptación de toda la institucionalidad pública, las distintas medidas para coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa, han confirmado que el camino que escogió el presidente de la República es un camino autoritario, autocrático, y que parece que está dispuesto a seguir andando”, dice Serrano en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA.

Mientras tanto, en la Plaza Morazán, un joven de 20 años, quien se reserva su nombre, cree que la gestión de Bukele “está bien” porque “está haciendo algo por el pueblo”, aunque prefiere no detallar qué medidas gubernamentales han sido las más acertadas.

“Todo en el país está bien, está excelente”, opina otro ciudadano. Frases similares se escuchan en boca de otros jóvenes, pensionados e incluso salvadoreños residentes en Estados Unidos, quienes aseguran que han visto cambios en el país.

Aunque el respaldo popular para Bukele sigue siendo elevado, algunas personas que lo apoyan reconocen que su Gobierno ha cometido equivocaciones. Don Joel es uno de ellos. “En cinco años no se puede resolver todo”, reflexiona, y afirma que si la actual gestión “tiene errores” es por culpa de otros funcionarios del gabinete, no del presidente.

La mayoría de consultados destacan avances en seguridad pública y consideran un “logro” el régimen de excepción impuesto desde marzo, porque aseguran que en las colonias con altos índices delincuenciales han percibido una “mayor tranquilidad”.

La más reciente encuesta de LPG Datos señala que el 74 % de los salvadoreños está de acuerdo con el régimen de excepción, aunque la mayoría se muestra en desacuerdo cuando evalúa uno a uno los derechos constitucionales que se han suspendido con esta medida.

Antonio, quien califica a Bukele como “una persona autoritaria”, también cree que el trabajo en seguridad es “lo más relevante que ha hecho el presidente” y dice que no ve más aspectos positivos en esta gestión. Para sostener su opinión, este salvadoreño de 60 años enumera hechos como la toma militar de la Asamblea Legislativa, ocurrida el 9 de febrero de 2020, y las investigaciones del periódico digital El Faro sobre negociaciones con pandillas. “Todo el mundo está engañado con este hombre, la gente no despierta. La economía está mal, está despidiendo a un montón de gente, empleo no hay”, dice.

Rey, de 67 años, ve “un retroceso”. El régimen de excepción le recuerda la persecución durante la guerra (1980-1992). “Este Gobierno tiene todas las herramientas habidas y por haber, lo que hay de trasfondo de esto no es combatir la delincuencia, sino que son fines políticos, no atacar los problemas de raíz”, afirma.