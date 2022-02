Ciudadanos pagan falta de liquidez de alcaldías

Varias alcaldías han dado a conocer incrementos en tasas debido a la falta de recursos en sus municipios. Todas las que se han reportado han ocurrido el mes pasado: la alcaldía de Nahuizalco en Sonsonate, el municipio de California en Usulután y Nueva Granada, Usulután han anunciado incrementos.

Ayer, ciudadanos reportaron también incrementos en los cobros del servicio por agua potable en San Lorenzo, Ahuachapán. Esta alcaldía es gobernada por Joel Corado, de Nuevas Ideas, quien reconoció que estas medidas se deben a la falta de recursos en los municipios a causa de la reducción del FODES.

"Lo que ha pasado es que anteriormente el FODES subsidiaba en gran manera todo eso, (barrido, recolección de basura y alumbrado eléctrico), tanto que algunas personas no pagaban nada, lo cual no era correcto; ahora que el FODES ha sido limitado, incluso la ley nos mandata a nosotros a cobrar los servicios que se les brinda a la población", explicó Corado.

En el Diario Oficial, desde diciembre hasta enero hay varias modificaciones en tasas. Sin embargo, no se conoce si en estos casos se trata de aumento. En el caso de Soyapango, por ejemplo, se conoció de un nuevo impuesto destinado a brindar seguridad al municipio.

Estas decisiones han sido cuestionadas por la población afectada y por la oposición. De acuerdo con los afectados, el argumento de la municipalidad para aplicar los incrementos fue la limitación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

Los municipios han recorrido un largo trayecto para llegar hasta la actual situación financiera. Durante casi un año, entre 2020 y 2021 las alcaldías no recibieron el FODES. Esto hizo que se retrasaran en el pago a proveedores y acumularan deudas. El argumento del Gobierno era que, a causa de la pandemia, no había fondos para realizar los pagos. Sin embargo, en noviembre de 2020, la Corte de Cuentas de la República (CCR) determinó que sí había recursos para hacerlo. Hacienda, no obstante, continuó sin entregar lo que por ley correspondía a las alcaldías.

En mayo de 2021, una vez llegó a la Asamblea la bancada de Nuevas Ideas y los 150 alcaldes de su partido tomaron posesión de las municipalidades, fueron entregados parte de los fondos que adeudaban. Sin embargo, no completaron la deuda que tenían con las alcaldías, faltaron $143 millones. Luego, el Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea autorización para hacerse cargo de las deudas que las municipalidades tienen con instituciones financieras. Esto, no obstante, dejó fuera las deudas con proveedores.

En diciembre de 2021 Hacienda propuso a la Asamblea la reducción del FODES, que era del 10 % de los ingresos corrientes del país, hasta el 1.5 %. Los diputados oficialistas votaron por dicha medida. Las municipalidades, entonces, quedaron con poco margen de maniobra. En algunos casos, este dinero no alcanza para cubrir los gastos administrativos.

Aunque no ha habido una aparición pública donde los alcaldes de Nuevas Ideas, que son mayoría, protesten por estas decisiones, algunos en entrevistas con La Prensa Gráfica han mostrado preocupación y, posteriormente, descontento, por la situación de las alcaldías. Algunos de ellos ya adelantaban que necesitarían nuevas estrategias para recaudar fondos. Sin embargo, se negaban a mencionar un incremento en tasas o impuestos.

Hasta el momento, los alcaldes siguen a la espera de que la Dirección de Obras Municipales (DOM), creada en noviembre del año pasado, apruebe tres proyectos que cada uno ha enviado. Mientras tanto, esta institución realiza planes de bacheo en diferentes municipios.