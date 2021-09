Claribel, artista del dibujo y la pintura

Idalia Claribel Amaya Interiano, de 22 años, residente en el barrio El Convento, de Santa Rosa de Lima, en La Unión, es estudiante de cuarto año de la licenciatura en Idioma Inglés y es una artista del dibujo desde que tenía nueve años de edad.

La joven domina las técnicas de dibujo con pintura acrílica, acuarelas, así como con lápices de colores y técnicos.

"Empecé haciendo caricaturas y me di uenta que era buena, entonces comencé a practicar más y más. Cuando llegué a los 12 años empecé a hacer dibujos y los vendía en la escuela", afirmó Claribel.

La joven ha ido perfeccionando las técnicas viendo videos en diferentes plataformas como YouTube y Pinterest.

La artista recordó que el primer retrato que dibujó fue el de su mejor amiga.

"No me quedó también como yo esperaba porque no manejaba bien la técnica, pero me voy perfeccionando", expresó.

Aseguró que al finalizar su carrera universitaria intentará continuar estudiando una carrera relacionada al arte.

"Uno no puede dedicarse al 100% a la pintura en El Salvador, ya que es algo que no es muy apoyado, pero al terminar mi carrera de inglés me gustaría estudiar algo relacionado con la pintura", aseguró la artista unionense.

Añadió, que vende algunas de sus pinturas y dibujos para costear parte de sus estudios y comprar materiales para realizar sus obras.

Sus padres y amigos la apoyan mucho y buscan a potenciales clientes que deseen comprar las pinturas de Claribel.

Si desea un retrato o cualquier clase de pintura puede contactar a la artista a través de Facebook e Instagram es sus perfiles en los que aparece como Clary's Drawings o llamarle al 6313-6557.