Clases inician el 31 de enero y serán semipresenciales

El año escolar en el sector público iniciará el próximo 31 de enero, pero la amenaza del covid-19 obligará a mantener las clases semipresenciales, informó ayer el Ministerio de Educación (MINED), en la circular 1/2022, publicada en sus redes sociales.

Las directrices, firmadas por la titular del ramo, Carla Hananía de Varela, tienen fecha del 9 de enero, pero se publicaron hasta ayer, a pesar de que el periodo de matrícula comenzó la semana pasada.

"Las actividades educativas se mantendrán bajo las modalidades semipresencial, opcional y multimodal para todos los niveles educativos de los sectores público y privado", dijo la funcionaria en el documento. Es decir, los estudiantes no estarán obligados a las aulas y pueden seguir su educación a través de la televisión y radio estatal, la aplicación de Google Classroom y las guías impresas.

La decisión del MINED ocurre en medio de un incremento en la cifra oficial de casos confirmados de covid-19 y con perspectivas desalentadoras para el próximo mes y medio, ya que los nuevos cálculos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, ahora esperan más de 76,000 personas enfermas para finales de febrero, el doble de lo calculado hace unas semanas.

"La pandemia - dijo Hananía en las primeras líneas de la circular - aún permanece". Hacia el final del documento, adelantó que "llegado el momento, el Ministerio de Educación, luego de las valoraciones correspondientes del Ministerio de Salud, indicará la fecha en la que todo el estudiantado salvadoreño volverá en un 100 % a las clases presenciales".

Desde la semana pasada, los sindicatos de docentes señalaron que los centros educativos todavía no están preparados para ese momento. "Como sindicato creemos que es la mejor manera de cómo se puede continuar con el año educativo. No pone en riesgo a los estudiantes, ni a los padres de familia, no a los docentes", dijo Daniel Rodríguez, secretario general de Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO). "Ahora ya nos podemos ordenar", agregó, ya que el personal inició las tareas administrativas sin tener indicaciones de cómo iba a ser el año lectivo.

No exigirán vacuna

La circular aclaró que la cartilla de vacunación no será un requisito para que los estudiantes ingresen a los centros educativos, indicó el MINED. "No es obligatorio que los estudiantes cuenten con la cartilla de vacunación para ser admitidos", señaló la ministra en el documento, pero invitó "a los padres de familia a que vacunen a sus hijos contra el covid-19".

Sin embargo, Carlos Olano, secretario general del Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (SINDOPETS), consideró que este mensaje no es congruente con el desafío de terminar de ampliar la cobertura de vacunación en El Salvador.

"Consideramos que va en contrasentido con la campaña mediática de vacunación", dijo Olano. Agregó que si bien en ningún momento se le puede negar el derecho a la educación a los estudiantes, se deben generar más motivaciones para estos se protejan contra la enfermedades, en especial teniendo en cuenta los efectos que la vacunación tiene contra las nuevas variantes del covid-19, entre ellas ómicron.

La circular del MINED también indica que, para evitar contagios, se continuará con los cuatro filtros escolares. El primero de estos recae en la familia, donde los padres deben monitorear síntomas asociados al covid-19 y no enviar a los alumnos a la escuela si hay sospechas de la enfermedad. El segundo es en el transporte escolar, el tercero es el docente y el cuarto "durante la jornada en los salones de clases y practicando el distanciamiento físico".

Asimismo, la circular indica que las escuelas deben iniciar un proceso de limpieza y desinfección siguiendo el protocolo indicado en el documento "La alegría de regresar a la escuela". Según la circular, en diciembre el MINED comenzó a distribuir insumos de bioseguridad a los centros escolares y si se necesitan más, deben notificarlo a la Dirección Departamental de Educación correspondiente.

Indicaciones de bioseguridad

En la circular del MINED se destacan algunos para prevenir el covid-19 en el regreso a clases:

Sin cartilla de vacunación

Esta no será un requisito para la matrícula ni para el ingreso a los centros escolares. Desinfección

Los centros escolares deberán iniciar un proceso de limpieza y desinfección previo a recibir estudiantes en sus instalaciones. Protocolo covid-19

Al detectarse un caso se seguirán las indicaciones en el protocolo coordinado con el MINSAL. Filtros

Se retoman los cuatro filtros: primero en casa, segundo en transporte escolar, tercero en el salón y protocolos para prevenir posibles casos.