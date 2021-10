Clases virtuales solo deben ser medida de emergencia: expertos

La pandemia de covid-19 ha confirmado que la modalidad presencial en la educación es la base para el desarrollo integral de una persona, concluyeron ayer expertos durante el foro "Soluciones ante el impacto de la pandemia en la educación", organizado por Teach&Team, una organización española dedicada a la formación de docentes con el objetivo de mejorar el aprendizaje escolar, la educación emocional y la convivencia solidaria.

"Tenemos que tener muy claro que esto (la pandemia) se acaba, que para los docentes es como una especie de angustia de que tenemos que seguir haciendo algo para que lo virtual sea lo normal, cuando lo normal es lo presencial", destacó la española Maite Vallet, directora de la organización.

“La presencialidad es indispensable. Es inaceptable creer que el hogar va a responsabilizarse de los procesos académicos”.



Javier Hernández, presidente de ACPES.

El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hernández, coincidió y afirmó que "para 2022 debemos de planificar un año escolar que garantice resultados de calidad educativa (...), donde la virtualidad sea solo un elemento colateral, pero no una modalidad indispensable".

Por otra parte, la coordinadora de la Fundación para la Educación Superior, Carolina Rovira, quien también participó en el foro, destacó que dos de las ideas importantes planteadas en el conversatorio están relacionadas con la enseñanza de lectoescritura y mejorar la gestión del tiempo libre.

En El Salvador, apuntó, 5 de cada 10 niños aún no leen correctamente a los 10 años y no comprenden lo que leen. Corregirlo es un desafío estructural en la educación nacional, pero no es el único: "Otro de los grandes desafíos para la educación superior es la falta de autonomía de los alumnos, que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, que no se desarrollan correctamente en las escuelas y esto pasa por la capacidad de organizarse un horario, la capacidad de tomar las decisiones correctas, la capacidad de asumir responsabilidad sobre las cosas que hago y no hago", señaló.