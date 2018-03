Claudia Herrera en FGR: “Estoy aquí para pedir justicia”

.

Claudia Herrera rindió su declaración como víctima y testigo esta mañana ante la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del empresario Enrique Rais y del exfiscal general, Luis Martínez.Esa declaración será incorporada como prueba en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, que procesa al exfiscal y al empresario. La Fiscalía sostiene que Rais y Martínez, junto con otros acusados, fabricaron pruebas para afectar a Herrera en un caso de amenazas en perjuicio del empresario y su sobrino, Hugo Blanco Rais.Las investigaciones señalan que Ernesto Gutiérrez, un abogado acusado de ser parte de la estructura, contactó a Néstor Recinos Chicas, psicólogo de Medicina Legal, para que alterará un peritaje a favor de Rais. Herrera prefirió no revelar mayores detalles sobre su testimonio; sin embargo, dijo que ‘también estoy aquí para pedir justicia y que el caso no quede impune’’.En noviembre pasado, el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador sobreseyó a la acusada por el delito de amenazas, debido a que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes en su contra. De hecho, la parte acusadora prefirió no presentar el peritaje psicológico en el que se estableció que Rais sufría de ansiedad desde que ocurrió la supuesta amenaza