Clausuran centro penal de Chalatenango

Unos salen corriendo mientras que otros van a paso lento. Son los 749 privados de libertad miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que fueron trasladados ayer como parte de la clausura del centro penal de Chalatenango. Uno a uno cargan sus pertenencias en la manos a la espera de ser esposados y subidos a buses para sus nuevos destinos.

629 fueron trasladados al penal de San Francisco Gotera, en Morazán; otros 48 a San Miguel, 69 a Ciudad Barrios, también en San Miguel; y tres al penal de Izalco fase II, detalló la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

El director de penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Meza, dijo que cumplían con una de las promesas de campaña del presidente Nayib Bukele al clausurar el recinto y crear una "sede universitaria" en esa zona.

Las autoridades de penales agregaron que el inmueble será entregado el próximo mes a las autoridades universitarias.

El presidente de la República reiteró, a través de redes sociales, que terminaron "de trasladar al 100 % de reos del penal de Chalatenango" y que en los próximos días prepararían "su demolición".

Hoy, terminamos de trasladar al 100% de reos del penal de Chalatenango.



En los próximos días, prepararemos todo para su demolición...



Promesa cumplida: sacar el penal de Chalatenango ✅

Luego: la construcción de la universidad ⏳ https://t.co/J6NGtszDNC — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 27, 2019

Manuel, quien vive a 100 metros del penal clausurado, celebró el cierre del penal de Chalatenango; pues cree que es beneficioso para toda la comunidad en cuanto a la señal telefónica y a la seguridad. Además, explicó que la construcción de la universidad les podría dar una "plusvalía" a sus terrenos.

Sin embargo, para una de las madres de los reos trasladados, María, dijo que la decisión de mover a los internos fue arbitraria, pues nadie les consultó si estaban de acuerdo con la medida.

María vive en las cercanías del penal, ella tomó la decisión de mudarse luego de que su hijo fuera condenado hace un par de años a 25 años de cárcel.

"Yo no sé a dónde me lo van a llevar. Solo me dijeron que sería trasladado. Ojalá que se me acostumbre y a ver cómo le hago para seguirlo. Él es lo único que me queda porque mi nieta ya se me fue de la casa y no he sabido de ella", detalló la madre, mientras sostenía una toalla y enjuagaba sus lágrimas.

Traslado. 1,385 miembros activos y retirados de la MS-13 albergaba el penal de Chalatenango.

MENOS ESPACIO, MÁS REOS

La DGCP advirtió que no llevan más hacinamiento a los otros centros penitenciarios a donde han trasladado a los 1,385 internos que guardaban prisión en el centro penal de Chalatenango, debido a varios "movimientos estratégicos".

Luna Meza detalló que desde la implementación del estado de emergencia en penales, a mediados de junio, comenzaron a reclasificar el Centro de Detención Menor de Izalco, que estaba destinado solo para mujeres, y ahora está ocupado por la mayoría de privados de libertad del penal de San Francisco Gotera (en el departamento de Morazán).

Esas internas, a su vez, fueron enviadas a la granja de Zacatecoluca, recinto reclasificado para albergar a mujeres que pagan condena en prisión. En total, fueron alrededor de 1,900 reos los redistribuidos en los últimos meses.

"Y las personas que estaban en la granja de Zacatecoluca las mandamos a Santa Ana, y aun así ni siquiera hemos llegado al tope de su cupo", justificó Luna Meza. Antes de los traslados, San Francisco Gotera tenía 1,700 reos, mientras que ahora tendrá 1,200, según las cifras oficiales que promueven las autoridades de Centros Penales.

Bukele, el jueves pasado, publicó en su cuenta de Twitter, que otros 631 reos fueron trasladados del penal de Chalatenango.

El director de Centros Penales, además, dijo que han separado los reos procesados de los condenados, por lo que aquellos que irán al penal de San Francisco Gotera son todos procesados.

Mientras que al de Izalco irán algunos "cristianos o retirados", o los que han estado "aislados". Luna Meza agregó que el hacinamiento carcelario es del 40%, pues en su razonamiento toma en cuenta solo lo que sobrepasa de la capacidad de los recintos.

Detalle. Las autoridades movieron a 1,900 reos para liberar el penal de San Francisco Gotera.