Clínica móvil municipal atenderá a 200 cada día

Diversas comunidades tienen dificultades para acceder a los servicios médicos en el municipio de La Unión, y como una alternativa para descongestionar y apoyar al sistema público de Salud la alcaldía unionense habilitó una clínica móvil municipal, la cual se desplazará hasta los cantones y caseríos para acercar las atenciones a los habitantes.

Dicho proyecto fue inaugurado en la comunidad Campo Villalta, adonde asistieron cerca de 300 personas a pasar consulta médica, quienes además recibieron medicamentos gratuitos.

La clínica móvil municipal es atendida por unas 12 personas, entre médicos, enfermeras y personal de logística que se encarga de ordenar a los pacientes y evitar aglomeraciones en las comunidades a las que se desplaza el equipo de salud

"Si a alguien le da fiebre inmediatamente la gente dice es covid-19, hay un estornudo y dicen que es covid-19, pero no pueden pensar que la calentura es por un dengue, o si alguien estornuda puede ser por los cambios de clima. Entonces lo que queremos es calmar un poco esa psicosis de que todos estamos infectados de covid-19 y dar el tratamiento para poder curar a nuestra gente y poderla tratar a tiempo", manifestó Ezequiel Milla, alcalde de La Unión.

Además del personal médico y de apoyo también se cuenta con dos unidades de transporte: una ambulancia para llevar los medicamentos y el equipo médico, y un pick up para hacer traslados de emergencias de posibles pacientes que requieran atención más especializada en un centro hospitalario.

Consultas. Habitantes de tres comunidades serán atendidos en las jornadas.

Por el momento la clínica tiene en existencia 15 medicamentos para diferentes enfermedades comunes, como infecciones respiratorias, dengue, hongos y vitaminas para niños y adultos. Se dispone de un inventario para suplir a unas 3,200 personas que lo requieran.

"He estado sufriendo de un dolor en los huesos porque yo padezco del ácido úrico y no había podido salir a pasar consulta para que me dieran el medicamento, pero esto está muy bueno y nos alegra que nos traigan las consultas y las medicinas aquí cerca de nuestras casas", expresó Natalia Reyes, una paciente de 75 años de la comunidad Campo Villalta.

A la primera jornada médica asistieron familias completas en busca de atención, pues afirman que han tenido temor de consultar en los centros asistenciales públicos por el alto riesgo de contagio del coronavirus que podría implicar visitar dichas unidades. La clínica móvil municipal se desplazará todos los días a un punto donde se pueda beneficiar a tres comunidades al mismo tiempo y brindar un poco más de 200 consultas a diario.