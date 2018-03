Coalición C. A.: Población ve normal violencia del Estado

Lee también

La coordinadora regional del proyecto de la Coalición Centroamericana de Prevención de Violencia (CCPVJ), Carolina Orellana, explicó ayer, al cierre del mismo, que una de las constantes encontradas en sus acercamientos a las comunidades en conflicto en El Salvador es que la población está normalizando la violencia generada desde el Estado.“Hay una vulneración constante de derechos, lo que produce es que la gente lo ve como algo natural. Que le den duro a un joven es porque algo malo hizo; no nos preguntamos si es cierto o no”, afirmó Orellana.El proyecto financiado por la Unión Europea permitió que varias organizaciones de la región ayudaran a facilitar la implementación de políticas públicas.El director ejecutivo de la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), Nelson Cruz, explicó que una de las principales deficiencias del Plan El Salvador Seguro (PES) es que los altos niveles de prevención no van acompañados de ofertas de futuro para las nuevas generaciones.“Hemos visto algunos cambios al principio, cuando en la implementación de las políticas a nivel comunitario (del PES) observamos cierta desarticulación en las comunidades y cierto nerviosismo por los movimientos que se estaban dando. Luego hemos observado que se ha ido ganando confianza”, dijo el técnico.La coordinadora regional del proyecto aseguró que uno de los principales déficits del PES es que no cuenta con un sistema de evaluación, el cual, a su juicio, debería ser creado de inmediato.El proyecto de la coalición tuvo un costo de €1.5 millones.