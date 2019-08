Coaster ruta 17 impacta a pick up estacionado en carretera a Los Planes de Renderos

Una coaster de la ruta 17 chocó contra un pick up estacionado en el kilómetro 5 de la carretera a Los Planes de Renderos en San Salvador, provocando que este volcara y quedara severamente dañado.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

No se reportan personas lesionadas. Las primeras informaciones indican que la coaster, que iba de Panchimalco hacia San Salvador, se desplazaba a excesiva velocidad.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

Los propietarios del pick up, que no estaban a bordo del vehículo en ese momento, contaron que escucharon un fuerte estruendo al momento del accidente y luego vieron el pick up volteado. Dijeron que utilizan el vehículo para trabajar en mantenimiento de aires acondicionados.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes