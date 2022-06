Cobertura de vacuna crecerá solo 1.62 %

El Salvador habrá vacunado al 69 % de su población con dos dosis contra el covid-19 para el 1 de septiembre próximo, según las últimas estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud (IHME), de la Universidad de Washington.

Según los datos publicados por el Ministerio de Salud (MINSAL), hasta el 2 de junio se reportaron 4,297,052 segundas dosis, lo que representa el 67.9 % de la población del país, estimada el año pasado en 6,325,827. Esto significa que el IHME está previendo que la cobertura de la segunda vacuna apenas crezca en 1.62 % durante los próximos tres meses.

Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), recordó que en el más reciente informe de la entidad sobre la vacunación se destacó que El Salvador cerró 2021 como el segundo país centroamericano con la mayor cobertura de segunda dosis, pero al término del primer trimestre de 2022 bajó al cuarto lugar. "El Salvador es el país con el menor ritmo de vacunación. Mientras los demás aceleraron, nosotros desaceleramos", anotó.

El epidemiólogo Alfonso Rosales advirtió que el Gobierno está enviando un mal mensaje sobre la situación de la pandemia, lo que podía agravar aún más esta desaceleración. "Escuchando el mensaje que dio el presidente (Nayib Bukele) hace un par de días, diciendo que ‘hemos vencido la pandemia’, eso quiere decir que para el Gobierno ya no es un problema (...). Entonces, la población de El Salvador cree que aquí ya no hay ningún problema y por lo tanto ya no hay necesidad de vacunarse. La gente cree que aquí el covid-19 ya no existe", acotó Rosales.