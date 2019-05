Cobrarán por parquear en complejo deportivo

La Alcaldía Municipal de La Unión ha decido eliminar el libre acceso de vehículos al parqueo del complejo deportivo que fue construido en las exinstalaciones del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), a un costado del muelle Los Coquitos.

La comuna pretende comenzar a cobrar una tarifa por el uso del estacionamiento de dicho espacio público de recreación, asimismo, evitar que los automovilistas y motociclistas ingresen hasta la zona del muelle municipal.

"Encontramos vehículos allí que pasan toda una semana tirados, que no sabemos quiénes son los dueños ni la procedencia, y vemos que no es justo que las obras se estén construyendo para dormitorio de vehículos, para gente que no se sabe ni quiénes son", afirmó el alcalde Ezequiel Milla.

Para restringir o regular la circulación vehicular la comuna ha colocado dos plumas metálicas, una para acceder al parqueo y otra que impedirá el paso de vehículos y motos hacia el muelle Los Coquitos.

El estacionamiento que está dentro del complejo deportivo, y en el que se cancelará un tarifa, tiene una capacidad para alojar un poco más de 30 vehículos, y anteriormente ha sido utilizado por empleados de las instituciones del Centro de Gobierno Municipal y por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se verían afectados por la medida adoptada.

Milla confirmó que en dicho lugar será asignado un miembro del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), quien llevará el control de las horas y placas de los vehículos que ingresen al estacionamiento, y se encargará de realizar el cobro a través de un tiquete.

"Pensamos que si un vehículo quiere estar todo un día en el estacionamiento, puede pagar $2, y si va a estar medio día solo pagará $1", detalló.

La Unión es una ciudad que carece en gran medida de estacionamientos públicos en la zona céntrica y muchos conductores buscan la zona del muelle.