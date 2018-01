Cobro de $0.10 por galón de combustible que pagan conductores es ilegal en estos días

A pesar de que la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros que avalaba la contribución al transporte (COTRANS) venció el 31 de diciembre de 2017, el cobro de los $0.10 por cada galón de combustible siguió aplicándose en las gasolineras sin tener un respaldo legal.

La ley transitoria que fue creada en noviembre de 2007 estableció la contribución especial para financiar el pago del subsidio al transporte colectivo; pero no se prorrogó para 2018 en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del año pasado.

“A la masa laboral nuestra todos los días le hacemos el llamado a que se comporten de una manera respetuosa con la población”.

William Cáceres, presidente de FECOATRANS

No fue sino hasta el 3 de enero que los diputados aprobaron con dispensa de trámite un nuevo decreto (874) con el que se crea la Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, cuyo tercer inciso dice que la contribución será de $0.10 por galón “el cual será aplicable a partir de la entrada en vigencia de esta ley”, según dice la pieza introducida en la plenaria.

Y el artículo 22 establece que la ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial. Lo que significaría que al menos en los primeros cuatro días de enero de 2018 se efectuó el cobro de los $0.10 por galón fuera de la ley, mientras no entre en vigor la que fue aprobada esta semana. En recibos y facturas obtenidos por LA PRENSA GRÁFICA con fechas 2, 3 y 4 de enero de diferentes gasolineras se puede constatar que a los consumidores les cobraron lo correspondiente al COTRANS.

Se consultó al Ministerio de Economía (MINEC) sobre este cobro, a pesar de no contar con un respaldo legal al no concluir el proceso de formación de ley y que el anterior decreto venció, a lo que la unidad de comunicaciones respondió que no hay una comunicación oficial al respecto y se encuentra en estudio, por lo que darían una posición en las próximas horas.

Aunque el nuevo decreto no especifica si avala el cobro de los $0.10 antes de su entrada en vigor, sí establece que los transportistas podrán recibir el subsidio de enero de 2018 aunque no se contabilicen los 21 días trabajados.

“Los que no ocupan los buses (automovilistas) son los que pagan el subsidio y yo creo que el país no tiene dinero para tanto”.

Gracia Grajeda, automovilista

Un cambio en la nueva ley es que se eliminaron los $0.02 de subsidio por pasajero movilizado en microbuses y solo dejó los $0.04 por pasajero trasladado en el servicio de transporte masivo, que aplica para unidades que tienen cobro electrónico.

Empresarios de la mesa nacional de transporte advirtieron que si no se aprobaba el subsidio, habría un aumento al pasaje, pues consideran que la tarifa actual no compensa los costos operativos.

“Nosotros creemos que la Asamblea Legislativa le ha dado un impulso más a la población para que no pague más de la tarifa establecida. Es una acción sensata”, dijo William Cáceres, presidente de la Federación de Empresarios Transportistas Salvadoreños (FECOATRANS).

Mientras que usuarios de transporte, como Alberto Hernández, respaldan que se dé el subsidio, ya que la situación económica no le permite pagar más en pasaje. Dijo que gasta a diario $1.40 en pasajes para ir de San Marcos a su trabajo y retornar.

Igual Milagro Mestanza, quien gasta $1.50 al día de su casa al trabajo y de regreso; además de que parte de su trabajo implica movilizarse en transporte colectivo y no le alcanzarían los viáticos que la empresa le otorga.

Por su parte, Gracia Grajeda considera que no se debería otorgar, principalmente porque los buseros no pagan las infracciones que cometen.

$26

millones fue lo pagado en subsidio al transporte colectivo de enero a septiembre de 2017.