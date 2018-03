Cocaína incautadaen Colón provenía de playa El Cuco

Lee también

Los 160 paquetes de cocaína que fueron incautados el domingo pasado en El Poliedro, municipio de Colón (La Libertad), provenía de la playa El Cuco, en San Miguel. Una supuesta informante alertó a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), un día antes del operativo, que el cargamento de droga llegaría a ese lugar. Así lo consigna la acusación fiscal.La alerta fue que para trasladar los alijo hasta Metapán, en Santa Ana, iban a distribuir los paquetes de cocaína en tres pick up de color blanco y gris. Luego, el destino final sería Guatemala.Es por esta razón, supuestamente, que la Policía colocó un retén policial en la zona del El Poliedro, en Colón, el domingo por la noche, para detener a los tres vehículos con las características que la informante describió.De acuerdo con el requerimiento fiscal, la PNC solo detuvo el pick up color blanco placas P-522-035, en el que viajaban Élmer Renán López Quijada y Josué Eliseo Quijada. La primera inspección fue en la zona del copiloto, donde encontraron dos bolsas negras con ropa húmeda y un par de sandalias con rastros de arena.La droga fue encontrada en varios compartimientos secretos que estaban colocados en la cama del vehículo.El día de la presentación del requerimiento, Élmer Renán López aceptó que la droga fue cargada en el pick up en una costa salvadoreña, sin especificar cuál, para trasladarla hasta Guatemala.Ayer, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador realizó la audiencia inicial en contra de los dos detenidos con el cargamento de coca.La Fiscalía General de la República (FGR) presentó suficiente indicios que demuestran la participación de Élmer y Josué en el delito de tráfico ilícito, según lo consideró el juzgado, para decretar la detención provisional.El lunes pasado, Howard Cotto, director de la PNC, dijo que tenían sospechas de que los imputados están vinculados en el Cartel de Texis, una estructura que se encarga de operar en las zonas occidental y norte del país; sin embargo, el fiscal negó esa versión.“En esta investigación no tiene ningún tipo de vinculación a ese cartel de Texis. No se ha determinado de que ellos pertenecen a algún cartel”, dijo el fiscal .La defensa de los dos detenidos no reveló ninguna información, pero en el expediente se pudo comprobar que no presentaron evidencia de arraigo. Lo que sirve en los procesos judiciales para no ser enviado a prisión.La informante también le dijo a la PNC que los otros pick up serían conducidos por Milton Quijada García y Alexánder García Jordan. Pero ellos, según el documento, no fueron detenidos.Sin embargo, el lunes pasado los agentes decidieron ubicar la vivienda de estos hombres que supuestamente iban a participar en el traslado de la droga.Los investigadores llegaron hasta una residencia ubicada en una zona conocida como Valle de los Quijada, del cantón el Mal Paso, en la parte alta de Metapán.Esta, según un testigo, es propiedad de Milton Quijada y en la parte de atrás de la casa reside Alexánder García, se lee en la acusación de la FGR. Pero estás personas tenían como vecino a Élmer y a Josué. La Fiscalía registró las viviendas de los imputados, donde encontraron municiones, un pick up todo terreno, dinero en efectivo y rastros de cocaína. Además, encontraron las bolsas para empacar la droga.En la casa de Josué, la PNC incautó como evidencia un Documento Personal de Identificación (DPI) de una mujer guatemalteca. Además de esto, 16 certificaciones de carta de venta de la Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán.También un documento de autorización para salir de Estados Unidos para venir a El Salvador, a nombre de Élmer López Quijada.