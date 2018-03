Cocodrilo devora a un perro en el río Goascorán

Esta mañana fue visto un cocodrilo tomando el sol en una piedra al interior del río Goascorán, a la altura del puente de la frontera El Amatillo, en Pasaquina, La Unión.

La aparición del reptil se había vuelto un mito entre las personas de los alrededores de la frontera con Honduras, quienes aseguraban haber visto dicho ejemplar.



LA PRENSA GRÁFICA confirmó este día que nada en el Goascorán.

Incluso los habitantes aseguran que son tres los cocodrilos que habitan en ese punto, y uno de estos devoró hoy en la mañana a un perro que se encontraba a orillas del caudal.



En el lugar aún se podían apreciar los restos del animal que fue devorado.



Las personas aseguran que desde hace un año están viendo la salida de los cocodrilos y detallan que hay uno que mide dos metros de largo, otro de un metro, y uno más pequeño.

Los habitantes dicen que los reptiles son un atractivo natural en ese lugar, pero que también representan un gran peligro para quienes bañan en el río.Nestor Ruballo, biólogo de la Universidad de El Salvador, explicó sobre este caso que no es regular encontrar cocodrilos en ríos o fuentes de agua corrida. Es más común, dijo, que permanezcan en aguas estáticas.También dijo que cocodrilos no suelen hacer movilizaciones grandes desde su hábitat natural, a menos que haya cambios sustanciales que hayan alterado su entorno, que deja de ser apto para que ellos puedan vivir ahí, por ejemplo, debido a la irregularidad del invierno.Sin embargo, explicó que los cocodrilos acostumbran establecerse en ecosistemas de manglar, por lo que no es raro encontrar ejemplares en los sistemas fluviales asociados a estos, en este caso, la cercanía que existe en el Golfo de Fonseca y el río Goascorán.En El Salvador hay reportes de existencia de cocodrilos en los manglares de la Bahía de Jiquilisco, la Laguna el Jocotal y la Laguna de Olomega.En el país hay reporte de existencia reportes de cocodrilos y caimanes.A finales de enero anterior, habitantes de la colonia Cacao, en Soyapango (San Salvador), atraparon a un cocodrilo que estaba en las riveras del río Agua Caliente Durante 10 días, el reptil fue buscado por autoridades de Medio Ambiente y residentes, luego que se diera la alerta sobre su presencia.Tras hacerle análisis sobre estado, fue liberado.