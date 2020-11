Cojutepeque urge de un plan de reordenamiento

El municipio de Cojutepeque, Cuscatlán, según sus propios habitantes y transportistas, urge de un plan de reordenamiento vial que permita el desalojo de ventas de las calles, la señalización de las vías, el ordenamiento de los recorridos de los buses y de las paradas de autobuses.

El desorden vehicular y de ventas ambulantes y estacionarias en el centro de la ciudad es un problema que ha afectado al municipio durante los últimos años, así lo confirmó el jefe de la Policía de Tránsito de Cuscatlán, inspector Balmore Díaz, quien sostuvó que la primera acción necesaria para iniciar con el reordenamiento vial de localidad, sería solicitar al Viceministerio de Transporte (VMT) el nombramiento de un delegado que integre la mesa técnica municipal, donde se discuten este tipo de situaciones.

“A través del delegado se podrían hacer gestiones para realizar estudios para la implementación de un buen plan vial en el municipio”, manifestó Díaz.

El jefe de Tránsito consideró que es esencial modificar el recorrido de las rutas de buses que llegan al parque central de Cojutepeque, a modo que ya no ingresaran al municipio. Además señaló que es muy importante la habilitación de parqueos municipales, ya que el uso de las calles como estacionamiento contribuye a hacer más lenta la circulación vehicular en el centro de la ciudad.

Al respecto, los transportistas de la ruta 113 que hace su recorrido de Cojutepeque hacia San Salvador manifestaron que el problema es que el municipio no cuenta con una terminal de buses, sino solo con dos estaciones de buses.

Uno de los empresarios de la ruta, quien pidió solo ser identificado con el apellido Molina, consideró que es poco viable desviar las rutas ya que la mayoría de calles del municipio son demasiados angostas para realizar maniobras.

“Hace años se planteó esto de desviar los buses por otras calles para que no entrarán al caso urbano, lo que pasó fue que esas calles son angostas y los motoristas no podían maniobrar”, recordó Molina.

Añadió, que de ejecutarse un plan vial por parte del VMT no tendrían problema en cumplirlo, no obstante aseguró que el principal problema no es la ruta 113, sino las demás rutas que viajan de cantones y otros municipios.

“El verdadero problema son las rutas que vienen de otros lugares y que su última parada la hacen en el parque central de Cojutepeque. Yo considero que eso no debería ser así porque es lógico que las calles pequeñas, y el bus hace su parada ahí, el tráfico se paraliza, pero lo ideal sería que el VMT haga un estudio y ellos determinarán lo mejor” dijo Molina.

El desorden vial en Cojutepeque, según las personas consultadas, también radica en la falta de aplicación de una ordenanza municipal que regule las ventas ubicadas en calles principales y ejes preferenciales que están siendo ocupados por vendedores estacionarios, haciendo que el paso por esas zona sea complicado.

El jefe de la unidad de comunicaciones de la alcaldía de Cojutepeque, Josué Mártir, afirmó que en la actualidad no cuentan con un plan vial, que regule el flujo de vehículos en el casco urbano del municipio.

“No tenemos un plan vial, pero anteriormente se ha solicitado la instalación de semáforos en algunas calles principales del municipio, sin embargo, la petición fue rechazada en su momento por el VMT, ya que dijeron que no tenemos la cantidad de población necesaria para instalar los aparatos”, explicó Mártir.

Según la alcaldía, la instalación de semáforos sería una de las opciones para agilizar el tráfico vehicular en la ciudad. Mátir reconoció que la falta de espacios para crear parqueos, es una de las desventajas del municipio.