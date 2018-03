Colapsa servicio de emergencias del Hospital Zacamil

Lee también

Pacientes con lesiones por accidentes de tránsito, neumonías, diabetes descompensada, diarreas, cansancio y problemas respiratorios o de circulación, incluso pacientes con convulsiones comparten el reducido espacio del Servicio de Emergencias del Hospital Zacamil, donde las camas resultan insuficientes para la demanda de personas que llegan.La unidad tiene ocho camas para ingresos donde los pacientes tendrían que permanecer máximo un día y luego pasar a hospitalización; sin embargo, hay pacientes que tienen dos, tres y hasta ocho días en ese lugar, comentó uno de los médicos del servicio que solicitó el anonimato.En dos pasillos están ubicadas más camillas para pacientes de ingreso, en una de ellas está doña Senia, de 64 años, quien fue remitida el jueves desde la unidad de salud de Ciudad Delgado por una ampolla en un pie, además de tener altos los niveles de glucosa. Desconoce cuándo podrá irse y comentó que la noche anterior no pudo dormir por el movimiento de personas en el servicio. “Un señor vino en la madrugada y estaba va de gritar”, expresó.A pocos pasos de ella está don Ricardo, quien también acudió al hospital por complicaciones de diabetes. Tampoco sabe cuánto tiempo estará ahí, pues en otras oportunidades ha sido hospitalizado hasta por 15 días. No obstante, no se queja de la atención de los médicos. “Hacen sentir bien al paciente”, dijo.Ayer había 26 pacientes de ingreso en el servicio, los cubículos para consulta estaban ocupados y solo quedaba uno para atender a los pacientes que llegaran a Emergencia, comentó el médico. Este servicio atiende tanto Cirugía como Medicina Interna y cuenta con dos médicos especialistas y cuatro residentes por área, además de los estudiantes, que se convierten en el principal apoyo, ya que no han recibido refuerzo de personal.Doña Hilda llevó ayer a su hermano Jorge por problema de convulsiones, pues hace un mes sufrió un derrame cerebral. Acudió al Zacamil porque es el más cercano a su residencia.Y es que aunque no es un centro de tercer nivel, el Hospital Zacamil es un centro de referencia para unidades de salud cercanas y de los hospitales de San Bartolo, Soyapango y el neumológico, indicó el médico. Además de que algunos llegan de la zona de Quezaltepeque por el acceso de la carretera hacia Mejicanos, cuando deberían dirigirse al San Rafael.A la cantidad de personas que hay agrega que solo hay un baño para pacientes y no tienen servicio de rayos X. En caso de llegar personas más graves tendrán que mover a alguno de una cama a una silla.