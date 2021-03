Colectivo Florenzi cumple 55 días de huela de hambre sin recibir ayuda del Estado

“Hoy se cumplen 55 días de huelga de hambre y podemos afirmar que el Estado salvadoreño y las institucionalidades que tanto se defiende ha fallado a la clase trabajadora”, dice un comunicado publicado este día, martes 3 de marzo, por el Colectivo Femenino Florenzi- Mujeres Organizadas en Resistencia.

Luego de no ser recibidas por el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, a una reunión que él mismo convocó, aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta ni ayuda a sus exigencias.

“Las instituciones encargadas de tutelar los derechos laborales como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y su tutelar Rolando Castro no actuó apegado a derecho sino de manera parcializada al lado de las patronales o con fines puramente electoreros, perjudicando a la clase trabajadora. No fue capaz de activar todos los mecanismos o instancias competentes del Ministerio para encontrar una solución especial a esta problemática”, continúa el comunicado.

Además, Castro se negó a instalar una Mesa Técnica de Alto Nivel con representación de actores importantes con disposición a colaborar, no cumplió promesas de ayuda y ha etiquetado su lucha como “politiquería”.

El colectivo que representa a las 210 personas despedidas de la fábrica de textiles anunció este día que mantendrán su lucha y que una de las 3 mujeres huelguistas se retirará debido a problemas de salud.

Dolor de cabeza, vómito y mareos son algunos de los primeros síntomas que presentaron las mujeres que están realizando la huelga de hambre.

“A mi me está molestando el intestino, la boca del estómago de la gastritis, dolores bien fuertes, tengo una semana de andar con calentura, me duele el cuerpo, las articulaciones me están molestando, hay dedos de la mano que no puedo mover, dolor de cabeza y cansancio al hablar”, aseguró Nuria de los Ángeles Martínez Pérez, que son sus afecciones luego de los 55 días sin consumir alimentos.

Martínez afirmó que son 3 personas las que dependen económicamente de ella y que apoyan sus acciones ya que fueron 15 años de trabajo de los que no se le reconocieron lo que la ley establece ante un despido. Finalizó diciendo que continuará su lucha hasta que el cuerpo le resista.