Colegio Médico rechaza "escalafón equitativo" que dará MINSAL

Lee también

El presidente del Colegio Médico de El Salvador, doctor Juan Antonio Tobar, criticó el accionar de la ministra de Salud, Violeta Menjívar, así como de los diputados de la Asamblea Legislativa al dar una compensación económica en lugar del escalafón y un presupuesto desfinanciado, respectivamente."La doctora (Menjívar) confirmó que lo que se aprobó no es un escalafón para aquellos que están abajo de $2,000; si no, es una compensación económica proporcional de acuerdo a una tabla que no han definido ni cómo va a ser", dijo Tobar.El titular del Colegio Médico cuestionó también el accionar de los legisladores porque "pareciera que los diputados desconocían que iba a ser así y ellos creían que el cumplimiento iba a ser del 100 % a aquellos de menos de $2,000"."También los diputados al aprobar el presupuesto desfinanciado que ahorita tienen, caen con una responsabilidad porque han sido parte de una decisión legislativa de seguir adelante con este proceso de daño a la economía de los trabajadores del sector Salud", reiteró Tobar.