Colegio Médico ve irregularidades en elecciones de la UES

El Colegio Médico denunció ayer que ha habido un cambio irregular en la forma en la que el sector profesional no docente puede participar en las elecciones de las nuevas autoridades de la Universidad El Salvador (UES) y ven con preocupación que el proceso pueda estar viciado en un afán por favorecer a algunas autoridades actuales, que buscan la reelección.

Hasta el año pasado, cada profesional no docente tenía un voto válido para escoger quién ocupará la silla de la rectoría, las vicerrectorías y decanato y vicedecanato, según el sector profesional, que en este caso corresponde a la Facultad de Medicina.

De esa forma, el Colegio Médico, que aglutina a más de 40 asociaciones, suma unos 2,500 votos, uno por cada uno de sus socios. El nuevo esquema de votación, sin embargo, solo les permitirá aportar un voto, que estará a cargo de la Junta Directiva de la gremial.

"Tradicionalmente, todos los profesionales no docentes hacíamos una elección cada uno en su asociación y el que sacaba más votos de todos los profesionales no docentes era el que tenía la mayoría. El Colegio Médico lógicamente tiene un padrón electoral mucho más grande. Mientras que las otras asociaciones tienen 15, 20, 30 miembros, nosotros tenemos un padrón arriba de los 2,500, pero en la Comisión Electoral decidieron que se iba a hacer la elección por voto calificado, y eso significa que cada asociación tiene un solo voto, por lo que consideramos que esa es una elección antidemocrática", advirtió el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela.

Esa decisión, añadió a su crítica, les fue comunicada apenas el lunes pasado y las elecciones se llevarán a cabo mañana.

"No nos ha gustado la forma y creemos que eso le va a restar legitimidad al proceso", manifestó Brizuela, quien agregó que han interpuesto un recurso revocatorio sobre esa decisión.

A sus palabras se unieron las del vicepresidente del colegio, Miguel Majano, quien reflexionó sobre cuál es el trasfondo de esta decisión y habló de votos de asociaciones fantasma.

"Se nos ha informado que entre las asociaciones que van a votar hay asociaciones fantasma que van a votar en pro de... (la reelección de las autoridades actuales). Entonces, no es posible que el Colegio Médico, que tiene casi 3,000 votos, compita con una asociación que tiene 15 votos. Por eso no estamos de acuerdo. ¿Por qué hacerlo específicamente con esta elección, si antes había funcionado adecuadamente? ¿Por qué modificar esto precisamente hoy? Ese es el trasfondo que no nos explicamos. No entendemos por qué se ha cambiado la mecánica para elegir a las autoridades", cuestionó Majano.

Las autoridades del Colegio Médico están a la espera de una respuesta a su recurso de revocatoria por parte del Comité Electoral y de la Asamblea General Universitaria, que es la máxima autoridad de la alma máter.