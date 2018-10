Colegios privados piden eliminar la aplicación de la PAES

La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES) dijo esta mañana que pedirán al Ministerio de Educación (MINED) que elimine la aplicación de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), por considerar que sus resultados no han servido para mejorar el nivel educativo.

La prueba comenzó a aplicarse en 1997 y, en 20 años, los resultados han sido prácticamente reprobados porque el promedio nacional sube o baja del 5. En dicha prueba "hemos invertido fracasadamente recursos del pueblo", consideró Javier Hernández, presidente de ACPES.

En cambio, proponen que se establezca un sistema integral de evaluación de todo el sistema educativo, que se aplique año con año de forma censal en todos los niveles y no solo en bachillerato.

Por su parte, el MINED se prepara para aplicar la edición número 21 de la PAES, los días 10 y 11 de octubre, en 320 sedes a escala nacional.

En otro aspecto, ACPES se mostró en desacuerdo con el programa de Moral, Urbanidad y Cívica elaborado por el MINED, asignatura que debe impartirse luego que así lo estableciera la Asamblea Legislativa.

"No hemos tenido a la vista la validación de este programa, no hemos visto la parte científica. Para nosotros es material propuesto, no es una orden", dijo Hernández.

Agregó que el programa corresponde más a la asignatura de Estudios Sociales, pues fue elaborado por especialistas en esa materia y que en el proceso de validación no se consultó a los colegios ni a las iglesias católica y evangélica en el país.

Reiteró que impartir la asignatura es obligatorio, pero que adaptarán la propuesta pedagógica de acuerdo a los principios e intereses de cada colegio.

Además de eso, ACPES solicitará que se incorpore la representación de los colegios privados en la junta directiva del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), al mismo tiempo que piden que el nombre se cambie a Instituto Especializado de Formación Docente, en atención al artículo 22 de la Ley de Educación Superior, ya que el nombre de "instituto nacional" aplica para los centros de educación media.