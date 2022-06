Colombianos que fueron detenidos frente a casa de periodista son acusados por resistencia 

Esta mañana dos colombianos capturados el 10 de junio pasado fueron llevados al Juzgado 12° de Paz de San Salvador, donde la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó por resistencia.

Hasta el momento no se conoce la identidad de los imputados, pues ni la defensa ni Fiscalía quisieron brindar declaraciones.

En el video, publicado en Twitter por una periodista el mismo día de la detención, se puede observar que ambos jóvenes están arrestados en el suelo y los agentes policiales los están cuestionando. Mientras que uno de ellos le expresa al policía el porqué de la detención si no está mostrando ninguna resistencia.

"Yo no me le estoy resistiendo a nada. Si usted me pide una requisa con el mayor de los gustos, si quiere me quito la ropa para que vea que no tengo tatuajes, pero suélteme", le expresa uno de ellos al agente policial, mientras ya se encuentra con las esposas.

En el mismo video se escucha mencionar al mismo policía que los dos jóvenes son vendedores de "lociones y tenis". A la vez, la periodista menciona que los había visto en dos ocasiones por el lugar.