Colonias en San Rafael Obrajuelo tienen 5 días sin agua

Habitantes de San Rafael Obrajuelo, en el departamento de La Paz, denuncian que desde hace más de cinco días se encuentran sin el servicio de agua potable en sus viviendas debido a que las bombas de la planta que abastece la localidad se encuentran arruinada y piden a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) su pronta reparación de las

José Rodas viaja con su carreta y cántaros desde la colonia Tepeyac hasta la planta ubicada en la colonia Las Brisas, para abastecerse diariamente del líquido, "A nosotros en la colonia no nos cae agua ni de día, ni de noche, por eso la acarreo en mi carreta, aunque estoy un poco mal de mi rodilla, así me vengo a traer agua, para bañarme y para tomar, de lo contrario nadie la lleva a mi casa", dijo.

Los comercios tienen que comprar el agua a las cisternas para abastecerse y seguir laborando. "No sé si es la municipalidad o ANDA que no se preocupan por restablecer el servicio de agua, desde el lunes no trabajo en el salón de belleza", dijo una comerciante del sector.

La colonia Las Brisas, barrio El Calvario y colonia Tepeyac 1, 2 y 3, son los afectados con el corte de agua.

Personal de ANDA mencionó que ya repararon la bomba que abastece el servicio de agua potable en sector sur de la ciudad, mientras, trabajan por reparar la segunda bomba y restablecer el servicio.