"Comemos a la par de donde se desechan heces, orina y vómitos"

Un grupo de miembros de la unidad de enfermería del Hospital Nacional Rosales se manifestó ayer para exigir a las autoridades del referido centro asistencial que les mejoren las condiciones en las que trabajan todos los días, debido a que no solo afectan la atención a los pacientes, sino que también la salud del propio personal.

De acuerdo con las denuncias, las autoridades hospitalarias estarían realizando "cambios internos, arbitrarios y desordenados" de áreas de atención y en los mecanismos o procedimientos de atención sin que el personal de enfermería esté siendo notificado de manera oportuna y por medio de una vía escrita.

Según detallaron, el área en donde solían funcionar los consultorios del área de emergencias fue destinada para el área de pacientes en observación desde el 1.º de marzo pasado sin que antes hubiesen recibido alguna notificación al respecto.

El cambio ha causado un impacto negativo en la calidad de la atención porque se está dejando de lado el registro de ingreso de pacientes y, en consecuencia, no existe un control de la estancia hospitalaria de los pacientes en el sistema.

Esta situación, a su vez, ha derivado en que estos pacientes no tengan derecho a alimentación, porque no están registrados en el sistema de estancia hospitalaria, aseguraron los denunciantes.

El personal de enfermería también afirmó que está sufriendo un exceso en la demanda y una saturación de labores, tanto que cuando requieren apoyo y lo solicitan, su llamado no es atendido porque se trata de personal de enfermería que tiene otras obligaciones en las áreas de cuidados intensivos o en sala de cirugías. Por lo anterior, exigieron que sea asignado un elemento de enfermería de planta, las 24 horas, solo para apoyar el área de observación.

Por otra parte, exigieron también que se les asigne o devuelva el área que se les quitó para la ingesta de alimentos, ya que donde come el personal en la actualidad es un lugar que no cumple condiciones de higiene, no tiene ventilación ni iluminación. "Comemos prácticamente a la par de un área séptica, donde se desechan heces, orina, vómitos; a veces se vienen muy malos olores", expresó una de las afectadas.

La dirección del Rosales aún no se ha pronunciado sobre estas denuncias.