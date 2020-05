Comer cada vez es más difícil en el Hospital Bloom

Obtener un plato de comida se ha vuelto un reto en el Hospital Benjamín Bloom, no para los niños que están ingresados y reciben alimentación, sino para los padres que llevan días allí acompañando a sus hijos.

Darwin Serpas lleva 15 días durmiendo en el hospital acompañando a su hijo que, si se cumplen los pronósticos de los médicos, podría salir de alta el 3 de junio. Ayer salió a la calle a encontrarse con su pareja Grecia y su cuñado, Juan Carlos Aguilar. Le llevaban ropa y una bolsa con algunas cuantas cosas de comer.

Ambos dicen haber caminado casi dos horas hasta que encontraron quién los llevara las últimas tres cuadras.

Los tres trabajan como payasos, Darwin y Grecia son Peregrino y Peregrina, mientras que Juan Carlos es el Frijolito, en conjunto también se presentan como los Payasos You You, aunque por la situación tienen varios días sin poder trabajar, ninguno además fue beneficiado por los $300 que entregó el Gobierno ni por otro programa de entrega de alimentos.

"No encontraron súper abierto así que no me trajeron otras cosas que yo necesitaba, como un galoncito de agua", dijo Darwin. Aún así agradece que estaban en San Salvador y no en Acajutla cuando se implementaron las restricciones más severas, o no podrían encontrarse. La casa que alquilaba y el baño donde se duchaba también han cerrado sus puertas.

Afuera del Hospital Bloom hay muchos negocios que venden comida, su clientela, además de los trabajadores, son los familiares de los pacientes. No obstante, con las últimas medidas, casi todos los comedores han cerrado. Ayer solo uno se mantenía abierto vendiendo únicamente por encargos, a domicilio, un servicio que sí está habilitado por la ley, aunque el Hospital está a pocos metros de distancia.

Personal que labora en el hospital comentó que tanto ese comedor como en el otro que también atiende al público los están "sangrando" porque han incrementado los precios de $1.50 o $2, por plato, a $3, un costo demasiado alto para pagarlo todos los días.

Los trabajadores, que pidieron no se revelara su identidad, no podrán volver a casa durante los 15 días que dura la cuarentena, porque no hay transporte público y no son personal médico, habitan lejos de San Salvador. Ambos tienen hijos que no podrán ver en mucho tiempo. Una situación difícil, pero admiten que el trabajo es necesario justamente para poder mantener a sus niños.

Una persona, que también pidió se guardara anonimato, relató que su hermana lleva varios días acompañando a su hijo en el hospital. Sí come porque le van a dejar comida, aunque lo hacen "a escondidas" y con miedo que los detengan y los lleven a un centro de contención. Por lo general, esperan a que sea muy tarde o muy temprano para evitar retenes.

Sin embargo, para otras personas que están ahí, de acuerdo a la fuente, el único alimento es el pan y el café que algunas noches llegan a entregar algunas iglesias y organizaciones .

La persona habló con este medio con la esperanza de que alguna institución entregue alimentos de manera altruista o que el Gobierno los tome en cuenta.

Permanecer en el hospital es una situación difícil. Este se ha habilitado para recibir pacientes con covid-19, por lo que temen contagiarse o quedar confinados.