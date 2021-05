Comerciantes de la playa El Tunco denuncian que fueron obligados a cerrar sus negocios por Mundial de Surf

La noche del viernes a las 8:00 p.m. militares y polícias irrumpieron en las instalaciones de los comercios de la calle principal y los que están frente a la playa El Tunco, y “a punta de pistola” los obligaron a cerrar sin ninguna explicación, según comerciantes del lugar.

En la playa el Tunco se está desarrollando el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021, el cual fue inaugurado este sábado 29 de mayo y terminará hasta el 6 de junio.

Un comerciante de la zona fue consultado por LA PRENSA GRÄFICA y explicó que lo que sucedió no tiene explicaciones ya que las autoridades no notificaron nada acerca de cerrar los negocios.

“En esencia lo que sucedió fue que los obligaron a cerrar, a pasarle factura a los clientes, cuando aún había turismo en estos comercios… Lo que sucedió fue a raíz de una horrible comunicación de parte de las entidades oficiales y encima de eso una pésima ejecución de la policías, fuerzas militares, CAM”, dijo.

Según este propietario al único acuerdo que se llegó con el gobierno sería que durante los días de la competencia solo bajarían el volumen a la música, es por eso que no entienden las acciones que realizaron y las catalogaron de “absurdas”.

“No había habido una comunicación propia con MITUR, había habido conversaciones y acuerdos verbales pero un comunicado oficial hacia la ADESCO y hacia el CDT no creo que exista a la fecha”, dijo.

Según información publicada por el gobierno el evento será sin público y contará con 5 anillos de seguridad, además de haber suspendido el transporte de carga a que circule por esa zona de la carretera Litoral. Sin embargo, el empresario dijo que la playa El Tunco sigue funcionando de manera habitual.

“La comunicación del MITUR y de las organizaciones que están haciendo el evento es pésima, porque el pueblo no está cerrado, el pueblo está funcionando de manera normal. El MITUR o quien sea que sea, están tajantemente mintiendo diciendo que el pueblo está cerrado pero no, el evento es que no va aceptar espectadores, pero en el Tunco hay 160 empresas que siguen trabajando de manera normal”, agregó.

A raíz de estos incidentes un vocero del gobierno llegó esta mañana a reunirse con los afectados, de quien aseguraron no hubo una disculpa ni una proyección de cómo continuará la situación con los comercios.

“El chico que vino a dar la cara ahora, obviamente se le agradece que venga a dar la cara, pero él mismo dijo que no puede ayudar porque eso se sale de sus manos entonces como que siempre se habla con la persona equivocada, una persona que no tiene poder de decisión y una persona que lo han mandado a que escuche, pero poder de solución no hay”, aseguró.

En esa reunión estuvieron presentes los empresarios afectados y solidarios con la situación, la ADESCO, el Comité de Turismo (CDT) y el alcalde de Tamanique. Además, el vocero del Ministerio de Turismo, Alex Bonilla.

“El sentir comunal es ´No, aquí el gobierno no va a hacer lo que quiera´, la razón de que el mundial se pueda hacer no es porque el gobierno lo haya gestionado, es porque la playa el Tunco tiene la infraestructura desde hace 30 años para poder hacer un evento de este calibre. No es porque el gobierno venga y ponga barandas de bambú, no funciona así el tema”, finalizó el propietario de negocio.

La competencia que también repartirá los últimos 12 boletos para los Juegos Olímpicos, estaba prevista a que inciara este día pero las autoridades la pospusieron para que arrancara este domingo por los casos positivos de covid-19 que se reportaron previo al evento, entre ellos 11 atletas.