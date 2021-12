Comerciantes de pólvora aseguran que ventas no se levantan

Foto: archivo LPG

Comerciantes de pirotecnia sostienen que los precios tanto en la pólvora nacional como china han incrementado y que esto ha disminuido un poco las ventas de los productos este año.

Al mismo tiempo señalan que, aunque las ventas no son iguales a las de antes de la pandemia por covid-19, están mejores en comparación con el año pasado.

El pueblo salvadoreño atendió el llamado, la gente sí vino. Me siento satisfecha de la afluencia de gente que hubo, a pesar de que los precios se incrementaron. “Estuvimos en un 70% de las ventas este año”, cuenta Edith Saavedra, una comerciante que lleva alrededor de 40 años vendiendo en el parque Centenario, en San Salvador.

Comenta que los precios han incrementado en ambos tipos de pólvora. "Los precios estuvieron un poco altos, pero realmente no es porque nosotros queramos aumentarlos, sino porque así se ha comprado”, dijo.

El puesto es una tradición familiar, cada año instalan sus ventas y agrega que este año se siente satisfecha, pues ha podido cumplir con las medidas exigidas y la gente sigue llegando a comprarle. Dentro de las cosas que más vendió en estas fechas están las luces, pese a que fue uno de los más caros esta vez.

Krissia López, es una compradora que también ha sentido el alza de los precios. “Con $20 que uno traía para comprar, ya no se compra lo mismo”. Ella acudió hoy a comprar y llevar fuentes de luces para sus hermanos menores, trompitos de colores y productos para niños para quemar el 31 de diciembre próximo.

Otro de los vendedores con larga experiencia en el negocio es Santos Armando Catellano. Según comenta, la venta estuvo buena este año, pero mucha gente se asustaba con los precios y a veces solo los consultaba y no compraba.

“Está muy caro el impuesto para traer los contenedores de China y ahí es donde ha subido casi el triple esta pólvora. Le hemos subido menos porque si no la gente no la paga, hemos absorbido un poco de nuestras ganancias para que no sienta el impacto el consumidor y eso genera que ganamos menos nosotros y se vende menos”, relata Santos.

Añade que comparado con el año pasado la venta estuvo “buenísima”, aún así dice que siguen bajas comparadas a 2019. Según Santos, la pólvora nacional también incrementó al doble; por ejemplo, el mortero número cinco que dice que antes compraba a $75 los 1,000 ahora aumentó a $180, más del doble.

En cuanto a la disminución de puestos de pólvora observada este año, explica que las reglas para instalar un un local de este tipo de productos son cada vez más exigentes y que esto conlleva a que mucha gente desista.

“Esperamos que para el 31 esté mejor, la gente ya se acostumbró y ya vio los precios, creo vendrá a comprar más”, finaliza.