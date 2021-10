Comerciantes del Mercado San Miguelito tienen hasta el lunes para trasladarse a puestos provisionales

Los comerciantes del Mercado San Miguelito, que se incendió hace tres semanas, comenzaron este martes a instalarse en los puestos provisionales que les entregó ayer la Alcaldía de San Salvador.

Los usuarios aseguran que delegados de la comuna les han dado hasta el lunes para trasladarse a estos espacios, ubicados en los alrededores del recinto.

Un bazar de vestidos y otro de piñatería fueron de los primeros en instalarse en uno de los espacios provisionales ubicados sobre la Avenida España. Sin embargo, los espacios aún no cuentan con divisiones. Tampoco cuentan con energía eléctrica ni servicio de agua potable.

“Muchas cositas faltan, porque aquí nosotros cada quien va a arreglar por su lado (los puestos); porque en los planes de ellos (alcaldía), esto iba para más largo”, dijo Jorge Eduardo, uno de los comerciantes.

Maritza Najarro, vendedora de flores artificiales, lamentó que la comuna no haya dividido los espacios para trabajar. “Nosotros hubiéramos querido que nos dieran eso ya hecho; pero no, sólo nos han dado el techo (...), por eso no nos hemos pasado”, explicó.

Los comerciantes temen que el espacio que le corresponde a cada puesto, que es de 1.5 metros x 2 metros, no sea suficiente para que puedan trabajar todos los empleados y poder colocar todos los productos. Aunque consideran que los nuevos lugares podrían ayudar a mejorar sus ventas, porque sus clientes ya sabrán dónde encontrarlos.

“Esto nos va a ayudar digamos un 25 %, porque nosotros no estábamos produciendo nada. Sólo estábamos a la espera de que nos entregaran el puesto para hacerlo formalmente”, explicó Eduardo. “Nosotros estamos teniendo una pérdida grande”, agregó.

Según los comerciantes, la comuna les informó que el próximo lunes ya tienen que estar ubicados en los puestos provisionales. “Para el otro lunes ya no quieren que estemos aquí”, afirmó Najarro.

Los usuarios manifestaron que la alcaldía les informó que posiblemente mañana se habilite el acceso para peatones en la Avenida España y la siguiente semana para los vehículos. “El lunes ya tenemos que estar ahí (en los puestos) y dicen que ya van a empezar a pasar vehículos por aquí”, expresó la comerciante.

Los vendedores también esperan tener servicio de energía eléctrica y agua potable la siguiente semana. Ayer, German Muñoz, gerente de la Unidad de Desechos Sólidos de la alcaldía, dijo que estos servicios “se comenzarán a instalar en los próximos días”.