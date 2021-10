Comerciantes del San Miguelito siguen esperando sus puestos

Ayer se cumplieron dos semanas del incendio que consumió al Mercado San Miguelito, en San Salvador. Aunque la alcaldía capitalina prometió entregar puestos temporales la semana pasada, los comerciantes afectados siguen esperando que concluya la construcción de estos espacios.

La comuna anunció que adecuaría unos 800 puestos provisionales en las calles aledañas al mercado, mientras se construye un nuevo mercado. La semana pasada, el director de la Unidad de Desechos Sólidos de la alcaldía, Germán Muñoz, dijo a periodistas que esa misma semana comenzarían la entrega de los puestos. Sin embargo, los trabajadores de la alcaldía continuaban ayer con la construcción.

Mayra Elizabeth de Tobar, comerciante de arreglos florales, lamentó que las autoridades aún no les hayan dado una fecha para trasladarse a los puestos provisionales. "Nada, nada nos han dicho", dijo a este periódico. "Uno tiene necesidad de trabajar", agregó.

"Hoy es miércoles y todavía parece que no han terminado. Esperando estamos", expresó Maritza Najarro, otra vendedora de arreglos de flores artificiales.

Los usuarios manifestaron que el atraso les está afectando más, porque las ventas han disminuido y las deudas que adquirieron para sus negocios siguen a la espera de los pagos.

"Ojalá que los den luego, porque nosotros lo que queremos es trabajar, un espacio para trabajar", agregó Najarro.

Aunque esperan recibir a la brevedad posible sus nuevos lugares de trabajo, también señalaron que el espacio de los puestos es muy reducido para colocar todos sus productos.

"Los puestos son bien chiquitos (...), toda la gente está preocupada Porque, ¿cómo se va a hacer?", dijo Tobar. Además, dijo temer que el poco espacio dañe las flores naturales.

Aunque algunos no están totalmente de acuerdo con el lugar que les dará la alcaldía, señalaron que no tienen otra opción. "Porque de todas maneras, ¿qué nos toca a nosotros? O lo agarramos o lo agarramos, no hay de otra", dijo resignada otra usuaria.

Los vendedores también aseguraron que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de ayuda del fondo de emergencia de $500,000 que anunció el alcalde Mario Durán.

Además, lamentaron que la comuna no esté brindando servicio de seguridad a los negocios que se han instalado en las calles aledañas al mercado. "Ellos abajo están cuidando las chatarreras. Allá qué van a cuidar, si la gente está aquí", expresó Mayra.

LA PRENSA GRÁFICA contactó a la oficina de comunicaciones de la alcaldía de San Salvador para buscar una postura sobre las quejas de los vendedores afectados por el incendio. Aunque la comunicadora institucional dijo que buscaría un vocero para resolver las interrogantes de este periódico, al cierre de esta nota no hubo respuesta.