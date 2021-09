Comerciantes del mercado San Miguelito denuncian hurtos en locales tras incendio

Los comerciantes del mercado San Miguelito comenzaron este viernes el ingreso controlado a sus locales dañados por el incendio del pasado miércoles 22 de septiembre. Ellos denuncian la pérdida de objetos de valor como dinero, dispositivos electrónicos como computadoras y otros muebles de sus locales.

Señalan que hay evidencias de que estos objetos habrían sido sustraídos de los locales, debido a que no todos resultaron dañados por las llamas. Comerciantes que solicitaron el anonimato para evitar represalias indicaron que encontraron depósitos como alcancías no quemadas, pero sí vaciadas. Otra recuerda haber guardado $200 y monedas, pero ni siquiera las monedas fueron halladas, las cuales no podrían desaparecer con el fuego.

#ElSalvador | Vendedores del Mercado San Miguelito pide a la @alcaldia_ss que les permita ingresar al lugar para verificar el estado de sus puestos después incendio del miércoles. [Video LPG/Angélica Ramírez] pic.twitter.com/4BYTeHDT4u — LPGSocial (@LPGSocial) September 24, 2021

Personal trabaja en el retiro de los restos quemados de distintos muebles y productos dañados. Foto LPG/J. Carbajal.

Personal de la Alcaldía de San Salvador, así como del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y reos en fase de confianza han realizado el retiro de los restos quemados de distintos muebles y productos dañados. Los comerciantes también han realizado el traslado de muebles que podrían recuperarse.

Por el momento los vendedores han dicho que existe una propuesta para que la municipalidad elabore puestos provisionales de un metro de largo por un metro y medio de ancho, los cuales serán colocados alrededor del mercado.

Equipos trabajan en la remoción de los escombros. Foto LPG/J. Carbajal.

Las coordinadoras del grupo de vendedores, entre ellas Silvia Hernández, explicaron a La Prensa Gráfica que las personas que tenían dos o tres puestos no los tendrán en el nuevo proceso de emergencia.

"Solo tendrán un puesto por persona", dijo Hernández. Por el momento se están elaborando censos de los comerciantes para que al momento que se construyan los puestos provisionales sean entregados por zonas y tipo de ventas. Flores, bazares, alimentos, frutas, verduras, cocinas, zapatos, piñatas y vivero son las áreas con las que contaba el mercado.

Comerciantes se mantienen en los alrededores del mercado San Miguelito ante cualquier novedad. Foto LPG/J. Carbajal.

También sugieren que para estos puestos sean utilizadas las aceras y parte de la calle. La intención es que las rutas de autobuses y microbuses sigan circulando por la zona, rutas como la 1, 2, 26, 14, 15, entre otras. Las calles y pasajes de la zona también servirán para instalar las champas.

Los vendedores han identificado que las zonas de cocina, vivero y alimentos fueron las menos afectadas por el incendio.

Algunos retiran lo poco que ha quedado en el mercado tras el incendio. Foto LPG/J. Carbajal.

Durante la tarde, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, visitó los alrededores del mercado e indicó a los comerciantes que la municipalidad recibiría $60 mil para la reconstrucción del mercado y que se verificará con inspecciones de seguridad la estructura del techo.

Al ser consultado sobre las pérdidas de objetos de valor, Durán desestimó las denuncias de los vendedores y dijo a los presentes que “difícilmente” se podrían encontrar objetos debido a la magnitud del siniestro e hizo alusión a los helicópteros utilizados en la estructura para apagar el incendio.

El alcalde Mario Durán se hizo presente al mercado para verificar los daños. Foto LPG/J. Carbajal.

Momentos más tarde, el edil ingresó con el equipo de la municipalidad al mercado dañado para realizar una supervisión. No dialogó con los comerciantes y desde lejos los saludó. Los afectados esperan que el mercado no sea demolido.



Una comitiva de la municipalidad encabezada por el alcalde ingresó al mercado para constatar los daños. Foto LPG/J. Carbajal.