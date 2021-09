Comerciantes del mercado San Miguelito urgen reubicación

Después de cinco días del incendio que destruyó el Mercado San Miguelito, en San Salvador, los comerciantes piden a las autoridades municipales acelerar el proceso de reubicación a locales temporales, pues la venta es su única fuente de ingresos y no pueden pasar más tiempo sin trabajar.

Reina Campos, usuaria del mercado, llegó ayer a tempranas horas a la 1 Avenida Norte e instaló un puesto provisional de verduras y otros productos que obtuvo haciendo otra inversión, pues todo lo perdió en el incendio del miércoles pasado. Campos relató que agentes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Salvador les notificaron no podían permanecer en esa zona.

Primero, relató, les dijeron que tenían hasta el mediodía, luego que podían permanecer allí el resto del día, pero que este martes no les permitirían vender en el lugar y que debían esperar a que la alcaldía los ubicara en los locales provisionales.

“Aquí estamos porque no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Después de 40 años trabajando, tenemos que empezar otra vez”.



Digna Madrid, comerciante.

"Nos dicen que tenemos que tener paciencia, que nos tenemos que esperar; pero la verdad es que nosotras como usuarias y de escasos recursos, nosotras tenemos que ver de qué manera nos ganamos la vida", dijo Campos.

Agregó que habían tomado esa medida porque no les habían dado una fecha para la asignación de los puestos provisionales y no pueden pasar mucho tiempo sin ingresos. "No entiendo por qué no nos quieren dejar trabajar, si nosotros tenemos necesidad. Nosotros estamos donde no les afectamos y ni los dueños de las casas nos han dicho nada", lamentó.

Campos también dijo que, de todo lo que tenía en su puesto, sólo la dejaron recuperar un banco de metal y admitió que hubiera querido obtener una estructura metálica que tenía allí, "siquiera para venderla como chatarra, porque nosotros tenemos que empezar de cero y ellos no nos quieren dar la oportunidad".

Asimismo, Digna Madrid, quien ubicó su negocio de lácteos sobre la calle, dijo que este día ya no podrían vender allí y pidió a la alcaldía apresurar el paso con la reubicación.

"Después de 40 años de trabajo en el mercado, tenemos que empezar de nuevo. Allí quedó todo el ahorro", dijo Madrid y agregó que la inversión que hicieron para la mercadería quedaría perdida.

Los daños. El Mercado San Miguelito, en la capital, albergaba los puestos de 1,500 vendedores.

La alcaldía capitalina comenzó ayer la marcación de los puestos provisionales. German Muñoz, director de la unidad de Desechos Sólidos explicó que se ubicarán en el Pasaje María Auxiliadora, en la 21 Calle Oriente, el Pasaje Lindo, la Avenida España y la 2 Avenida Norte, conocida como Monseñor Romero.

Muñoz reconoció que los comerciantes tienen necesidad de retomar sus labores, pero pidió paciencia. "Hay una ansiedad por parte de ellos (los vendedores) de instalarse ya a vender y es comprensible, porque es su único modo de supervivencia", dijo.

“Hay una ansiedad por parte de ellos de instalarse a vender y eso es comprensible, porque prácticamente es su único modo de sobrevivencia”.



Germán Muñoz, unidad de Desechos Sólidos AMSS.

Según Muñoz, la intención de la alcaldía es darles una infraestructura para que pueda protegerlos de la lluvia y resguardar la mercadería. "Esto conlleva un poquito de tiempo pero es algo que les va a beneficiar a ellos", dijo Muñoz.

El funcionario municipal aseguró que en el transcurso de la semana entregarían los primeros puestos. "En esta semana vamos a iniciar con la entrega de puestos y vamos a ir por áreas, va a ser por zonas: de flores, bazares, frutas y verduras, carnes y mariscos, de cocina", dijo.

Muñoz agregó que también deben evaluar el tránsito de vehículos y aseguró que instalarán puntos de desinfección para prevenir contagios de covid-19.

Hasta ahora no se ha informado la causa oficial del siniestro. Mario Durán, alcalde de San Salvador, dijo ayer que se mantiene la sospecha que un cortocircuito causó el siniestro. "Todo indica que fue un cortocircuito", dijo ayer durante la entrevista televisiva Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Reconstrucción. La alcaldía ha prometido construir un mercado. Mientras tanto dará puestos temporales.

Durán explicó que se ha llegado a esta conclusión mediante los testimonios de las personas que presenciaron el inicio del incendio, el cual se propagó rápidamente debido a los materiales inflamables de las piñatas y flores artificiales.

Desde lo ocurrido, los comerciantes han señalado el mal estado del sistema eléctrico del edificio y denunciaron que por años la alcaldía había hecho caso omiso de sus quejas al respecto. También señalaron que los extintores estaban vacíos.

Durán, además, descartó que el incendio haya tenido relación con la desinfección que la alcaldía realizó esa mañana, precisamente en el área donde habría comenzado el incendio. El alcalde dijo que no utilizaron material inflamable.