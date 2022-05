Comerciantes denuncian intento de desalojo

Comerciantes del Mercado Municipal de Soyapango denuncian el intento de la alcaldía por desalojarlos de puestos que pagan desde hace años. A algunos, por un retraso en su pago, y otros porque utilizan como bodega alguno de los espacios. Sin embargo, explican que no les han ofrecido planes de pago, ni diálogo.

"Catalogamos como abuso de autoridad el colocar una nota de desalojo con un período de 24 horas, sin previamente hablar con nosotros y sin presentarnos soluciones viables", expresaron en un comunicado.

Además, denuncian que no hay mejoras a la infraestructura de los puestos, aunque representantes de la alcaldía les han mencionado que habrá una remodelación del mismo.

El administrador del mercado, quien no quiso identificarse, aseguró que no se trata de un desalojo. "No hay ningún desalojo, tienen deudas. Algunos no pagan la luz, el puesto. Otros que no están a nombre de ellos. No sé qué van a hacer con los puestos, no me corresponde a mí", explicó.