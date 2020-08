Comerciantes innovan por crisis

Con una reducción de ventas del 50 % o más, muchos negocios de Morazán se han quedado en números rojos debido a la pandemia del covid-19, sin embargo, algunos comerciantes del departamento han buscado la oportunidad para salir adelante ideando nuevos productos, promociones u otras estrategias de venta que les permita al menos sobrevivir.

Antes de la pandemia, Luis Alberto Rivera y su hermano laboraban en un restaurante ubicado en el municipio de San Francisco Gotera, y debido a la cuarentena domiciliar decretada en abril, los propietarios del negocio cerraron, por lo que ellos tuvieron que ingeniárselas para generar ingresos en su hogar.

Los hermanos Rivera decidieron poner su negocio de venta de jugos naturales. "Siempre he trabajado en restaurantes y estuve en Cancún (México) trabajando. Luego vine a acá (Gotera) y en febrero abrimos la venta de jugos, cerramos por la pandemia, pero hemos vuelto con nuestro negocio, contó Luis.

Lo mismo le ocurrió a Juan Reyes, quien ya tiene dos meses de trabajar en la venta de frutas y verduras con servicio a domicilio. Aseguró, que no solo se trata de sobrevivir, sino también de ver de qué forma se genera mayor actividad económica desde los negocios ya existentes o creando nuevos en medio de esta crisis. Otros emprendedores señalan que siempre hay oportunidad de innovar y de crear nuevas ideas de negocios aunque el panorama no sea fácil "parar no es opción", dijo Carlos Ayala, quien vende hamburguesas.