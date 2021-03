Comerciantes obstruyen hidrantes en mercado

Varios hidrantes que están ubicados entre la 1ª y 3ª calle Poniente, de Santa Ana, se encuentran obstruidos por las ventas de comerciantes que desde hace varios años los han convertido en parte de sus negocios.

Fuentes del Cuerpo de Bomberos explicaron que la seccional de Santa Ana tuvo dificultades para utilizarlos la noche del 10 de marzo, cuando se registró un incendio en el interior del mercado Central y los puestos que se ubicaban en sus alrededores.

"Los compañeros de Santa Ana tuvieron serios problemas porque no encontraban los hidrantes, algunos estaban dentro de los puestos de ventas y otros a la par y a la hora de querer abrirlos, tuvieron el atraso que la llave chocaba con los puestos. Esos minutos que se pierden son muy valiosos en una situación tan delicada como la que pasaron esa noche", comentaros fuentes de Bomberos, manifestando no estar autorizados para brindar declaraciones.

Añadió que la misma obstrucción no permite una revisión rutinaria del estado de los hidrantes por parte de los Bomberos, debido a que están dentro de los negocios y muy cerca de ellos.

"No existe un informe reciente sobre cuáles hidrantes funcionan, sobre todo, los de la periferia del mercado Central debido a este problema. Los Bomberos van en una emergencia a ver si están funcionando y claramente eso no tendría que ser así, no se puede echar a la suerte la seguridad de todos", añadió la fuente.

Dijo que el problema tiene varios años de estar sucediendo y no solamente sucede en el área del mercado Central, sino que también sucede en el mercado Colón donde el número de comerciantes y puestos de comercio en casi el triple.

"En el mercado Colón pasa lo mismo, prácticamente a los hidrantes se los ha comido el comercio informal porque han desaparecido. El tener control sobre las ventas y evitar que eso suceda no es competencia de bomberos sino de las administraciones municipales que no han hecho nada para resolver el problema", concluyó la fuente de bombero.

Paso. El paso peatonal también se ve afectado en las zonas aledañas al mercado Central de Santa Ana.

Por su parte el gerente general de la alcaldía de Santa Ana, Julio Meléndez, manifestó a través de una asistente que no se encontraba autorizado para brindar ningún tipo de declaraciones sobre la problemática señalada por Bomberos.

Sin embargo, otras fuentes municipales reconocieron que durante varios años ninguna de las administraciones se ha preocupado por despejar de ventas el área donde están ubicados algunos hidrantes: "Ha sido una total incompetencia, no solo de esta administración sino de todas las anteriores".

Agregó que en muchos casos, los hidrantes han sido obstaculizados por los mismos vendedores con el conocimiento de algunas jefaturas de la municipalidad.

Inconveniente

Vendedores del sector informal utilizan los hidrantes para diferentes fines, “nosotros pagamos a la alcaldía por un espacio para las ventas, consideramos que no es nuestra culpa que ahí estén ubicados los hidrantes”, dijo Melissa López, vendedora informal de la zona.