Comerciantes piden a ANDA que repare agujero en la calle que dejó abierto hace tres semanas

Comerciantes situados en la 12ª avenida Norte de la ciudad de Usulután, solicitan a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la reparación de un agujero de unos dos metros de longitud y un metro de profundidad que dejaron abierto trabajos inconclusos en una tubería de aguas negras.

Los vendedores aseguran que las aguas estancadas en el agujero causa mal olor en la zona, además de que el hoyo afecta la circulación vehicular.

De acuerdo con los afectados, el problema se originó por una pequeña fuga de aguas negras en una tubería del sector hace aproximadamente tres semanas. El pasado lunes, personal de ANDA intervino el derrame, pero los trabajos no fueron finalizados.

“El día que vinieron dijeron que no encontraban el daño y que seguirían escarbando. No podemos seguir así, perdimos que vengan a tapar ese hoyo. Un día hasta me enferme por estar con ese mal olor”, comentó Ángel María Flores, comerciante de frutas y verduras de la zona.

Mientras que Marisol Quintanilla, vendedora de pupusas, dijo que debido al mal olor que emana del agujero, los clientes no llegan ni a comprar ni a comer allí.

Al respecto, el encargado de la oficina de ANDA en la ciudad de Usulután, quien no se identificó, expresó que no podía dar declaraciones sobre la situación, pero aseguró haber tomado reporte del problema para resolverlo en los próximos días.