Comerciantes piden al Gobierno un contacto directo para la ayuda

Decenas de vendedores que perdieron sus fuentes de trabajo en el incendio del 10 de marzo, manifestaron que no necesitan la intervención de los sindicatos de vendedores, ni de la alcaldía municipal para recibir la ayuda que el gobierno central les ha ofrecido.

De acuerdo con algunos de los comerciantes, han detectado algunas irregularidades tanto en la entrega de espacios para la construcción de los locales temporales, hasta la distribución de la ayuda alimenticia que envió el gobierno salvadoreño, poco después del incendio en el mercado Central de Santa Ana.

“Hemos visto como algunos vendedores que no resultaron totalmente afectados han logrado ubicarse con espacios más grandes y en mejor lugar para comercializar, y (de) eso han sido los del sindicato, porque ellos han andado dando los puestos; además, el día que el presidente mandó las bolsas con alimentos, gente que no era de los mercados iban hasta con seis bolsas y supuestamente existe un censo de los afectados, pero ahí están inscritos ellos, los que no son de aquí. Los del sindicato no nos representan”, expresó uno de los vendedores.

“Lo que necesitamos es que venga gente del Gobierno, de Casa Presidencial y hagan un nuevo censo y ahí se vea quienes realmente necesitan de ayuda del dinero que piensan dar, pero que realmente sea para los más necesitados, porque aquí hay algunos que los metieron los del sindicato porque les pagaron para estar en la lista de los afectados”, comentó otro de los comerciantes.

Se buscó a miembros del sindicato para conocer su opinión sobre los señalamientos hechos por algunos comerciantes, pero personas cercanas a ellos dijeron que se encontraban en una reunión en un lugar que no fue detallado, y que no sabían cuando estarían en el parque Isidro Menéndez.