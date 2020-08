Comerciantes piden vender los lunes

Vendedores del sector conocido como El Grupo y la avenida Las Mañanitas, de la ciudad de Cojutepeque, Cuscatlán, denunciaron ayer que la alcaldía municipal los ha amenazado con multarlos con $50 y desalojarlos de los puestos que han ocupado por más de ocho años, debido a que el pasado lunes abrieron sus puestos. Los lunes la comuna ha ordenado el cierre de las ventas para desinfectar los mercados. "Nosotros no cerramos porque solamente una vez han venido a echar agua y dijeron que nosotros teníamos que poner el detergente y la lejía, entonces no nos parece lógico, que los puestos estén cerrados y ellos no vengan a desinfectar", dijo una de las vendedoras del lugar. Agregó, que presentaron una nota a la alcaldesa Lili Bello de Perdomo, solicitando la autorización para que se les permita vender los lunes hasta el mediodía para que por la tarde se proceda al saneamiento de los puestos, y están a la espera de la respuesta. Se intentó conocer la postura de la alcaldesa y del gerente de la comuna sobre el tema, pero se informó que se encontraban en reunión de concejo.

