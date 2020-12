Comerciantes preocupados por baja venta

"Desde ya les podemos decir que este ha sido el peor año en ventas", se queja Mario Ernesto Posada, un comerciante que tiene más de 15 años de ofrecer diversas artesanías en los alrededores del sitio arqueológico Tazumal, ubicado en el municipio de Chalchuapa, del departamento de Santa Ana.

"Hemos tenido pérdidas económicas extraordinarias y los créditos que tenemos con financieras o los bancos nos comen día a día", agregó el vendedor.

Dice que el declive económico no solo afecta a las artesanías sino que se extendió a los vendedores de alimentos típicos y golosinas. "Es algo general, somos todos los vendedores que estamos en los alrededores del Tazumal", explicó Posada.

Marlene Alfaro, otra comerciante de la zona, dijo que la última esperanza para obtener beneficio económico está en la época de fin de año. Sin embargo, reconoce que mientras el sitio arqueológico se mantenga cerrado, no recibirán el ingreso económico como en años anteriores.

"Los de (Ministerio) Cultura nos han traído con mentiras, no dicen que el otro mes se va a abrir, pero no es así. Hoy dicen que posiblemente en febrero, pero ya no les creemos. Ojalá que fueran un poco más flexibles y dejarán entrar a la gente a las ruinas para las fiestas de fin de año y así los turistas se animen a venir y a lo mejor podemos recuperar, aunque sea un poco de la inversión, concluyó.

Mientras que el comerciante Ricardo González, consideró injusto que el Ministerio de Cultura está "organizando otras actividades en espacios cerrados", pero no permita el ingreso a uno abierto como las ruinas de Chalchuapa.