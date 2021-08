Comerciantes salvadoreños, entre el desconocimiento y la apatía ante bitcóin

El Salvador se encuentra a poco más de una semana para que el bitcóin circule legalmente como moneda de intercambio junto al dólar estadounidense, mientras en algunos comercios visitados este lunes por Efe se manifiesta la falta de información y la apatía frente al criptoactivo.

En un recorrido por zonas de comercio de las ciudades de San Salvador, Santa Tecla, Mejicanos y Antiguo Cuscatlán se observó que los establecimientos no tienen avisos para informar a sus clientes si aceptarán o no el bitcóin como forma de pago.

Incluso, algunos comerciantes dijeron tener dudas y desconocer si funcionará como el dólar para el intercambio de bienes y servicios.

La Ley Bitcóin, aprobada por la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista y que entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre, establece que todo "agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago", pero el presidente Nayib Bukele ha señalado que su uso será opcional.

Pese a los esfuerzos de Bukele desde las redes sociales por impulsar el bitcóin y criticar a la oposición, este criptoactivo no goza de popularidad entre la mayoría de los salvadoreños, de acuerdo con una encuesta universitaria.

Andrea López, una comerciante de zapatos deportivos y sandalias para mujer en el centro de San Salvador, declaró a Efe que aún está "analizando" si aceptará la criptomoneda porque considera que "es muy complicado".

"Para las temporadas (compras por las fiestas de Navidad y Año Nuevo) puede que venga gente que me va a querer pagar con eso (bitcóin) y quizá para no dejar de vender puede que lo acepte, pero aún no sé", dijo.

López apuntó que su madre, quien también se dedica a la venta de zapatos, no aceptará el bitcóin y añadió que "nadie nos ha venido a explicar como va a funcionar eso, por eso es que aquí (en el Centro de San Salvador) nadie quizá lo aceptará".



Bukele señaló recientemente que el país contará con una red de 200 cajeros automáticos en los que los salvadoreños que reciban bitcóin podrán retirar dólares en efectivo a partir del 7 de septiembre.

El Gobierno ha puesto en marcha la construcción de las casetas donde estarán los cajeros automáticos, las cuales estarán ubicadas en parques o plazas públicas de distintos puntos del país y que servirán también para recibir orientación sobre su uso.

En la popular plaza Capitán General Gerardo Barrios, en el corazón de la capital, uno de los cajeros ya está instalado y es custodiada por militares y policías.

La Ley Bitcóin, que apenas contiene 16 artículos, ha generado opiniones encontradas en el país, principalmente por la falta de información de la forma en la que se ejecutará o los posibles riesgos de usar la criptomoneda.

La normativa no incluye ni menciona a otras criptomonedas ni sus proyectos adyacentes.

Bukele, por medio del Ministerio de Hacienda, ha pedido a la Asamblea Legislativa más de 200 millones para implementar el uso del bitcóin.

La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) ha exhortado al Gobierno a aclarar las inquietudes generadas sobre el uso del bitcóin como moneda de curso legal y pidió programas de educación para la población.

Mientras que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se mostró preocupado por la aprobación "acelerada" de la ley.

La encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) señala que el 24 % considera la decisión como poco acertada y el 53,5 % como nada acertada, mientras que el 12,9 % dice que es acertada y el 6,5 % muy acertada.

El Ejecutivo de Bukele ha promovido la iniciativa como una medida para eliminar el pago de comisiones por el envío de remesas desde Estados Unidos, que sostienen la economía salvadoreña y que en 2020 sumaron más de 5.900 millones de dólares, según datos del Banco Central.

El Salvador es el primer país del mundo en darle curso legal al bitcóin para que circule junto al dólar, moneda oficial en el país centroamericano.