Comerciantes se oponen a ser reubicados

Los comerciantes de productos varios ubicados en la 1++ª Calle Oriente de la ciudad de Usulután, manifestaron su descontento por el plan de reordenamiento territorial que está ejecutando la alcaldía municipal.

El plan contempla la reubicación de estos vendedores en el mercado número cinco; lugar que ellos consideran de poca afluencia de personas, lo que afirmaron afectaría sus ventas.

María Francisca Guerra, quien aseveró que desde hace diez años vende ropa en ese sector, expresó que les están retirando las sombrillas que ellos colocan para protegerse del sol como presión para que accedan a la reubicación.

"No nos dan salida, pero allá no llegan clientes no hay comercio, no venderíamos nada porque está muy lejos. Que hagan conciencia y vean la forma de ayudarnos", expresó Guerra.

Mientras que Walter Cruz, quien vende productos de higiene, solicitó a las autoridades municipales ser más conscientes con sus acciones, ya que muchos de los comerciantes trabajan con préstamos y cambiarlos de lugar definitivamente afectaría sus ingresos diarios y les generaría muchas dificultades económicas.

Al respecto, Daniel Polío, gerente de la comuna usuluteca, expresó que las reubicaciones buscan darle otra cara al municipio y desalojar de ventas las calles interdepartamentales.

Indicó, que han coordinado con el Viceministerio de Transporte los cambios de recorridos para algunas rutas de buses y microbuses para lleguen hasta las cercanías del mercado cinco, ubicado al norte de la ciudad.

"El permiso ya está autorizado solo estamos ordenando el mercado también para adecuarlo" expresó Polío.

Aseguró que la mayoría de los vendedores ya han aceptado las condiciones de la reubicación, pero dijo "que siempre existen algunos que se oponen a los cambios", los cuales consideró que serán de mucho beneficio para todos los vendedores y principalmente para la población del municipio.