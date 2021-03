Comerciantes se rehúsan al desalojo

Los más de 40 comerciantes que se ubican en la Plaza Infantil, de la ciudad de Usulután, confían que tras el gane en las elecciones municipales, de Luis Ayala, del partido Nuevas Ideas, no serán desalojados del recinto mientras se realizan obras de remodelación, como pretendía hacerlo el concejo municipal saliente.

Dicen que se reunieron con Ayala durante la contienda política, y ahora esperan que cumpla con su promesa.

El presidente de la directiva de los emprendedores, Ricardo Garay, manifestó que el concejo recién electo, ya cuenta con sus propios planos para la ejecución del proyecto, lo cual modificaría los de la actual administración, dándoles espacios a los comerciantes, de continuar instalados en la plaza donde tienen más de 17 años de permanecer.

"Ellos traen su propio diseño y en su momento lo darán a conocer. Ya tenemos una noción de lo que pretenden hacer. Está seguro que como comerciantes estamos incluidos en el nuevo proyecto", expresó Garay, quien reveló que dicha plaza contará con un espacio dedicado especialmente para el rubro de la venta de alimentos.

Al respecto, Luis Ayala, alcalde recién electo, dijo que de momento no tiene un plan definido a seguir en ese espacio municipal: "nuestra idea no es quitarle el trabajo a nadie, pero eso se tiene que hablar. Nuestro principio no es afectar a nadie, sino beneficiarlos".