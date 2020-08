Comerciantes tienen pérdidas

La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid-19, ha causado pérdidas totales en la mayoría de los 180 comerciantes que se dedicaban a las ventas de plantas, artesanías y gastronomía en la zona urbana de Alegría, del departamento de Usulután, municipio que genera la mayor fuente de ingresos debido al turismo.

Los fines de semana abarrotados de turistas y comerciantes han quedado atrás, generando un impacto económico para los comerciantes que son los principales afectados por la situación.

"Lo que estabiliza a Alegría es la economía turística. Nosotros dependemos no del 100%, no, estamos hablando de un 101% ya que dependemos del turista y de personas que visitan a Alegría. Si no tenemos el turista que nos trae el motivo de seguir trabajando, nos quedamos estancados, pues no es lo mismo un servicio a domicilio o para llevar" declaró Aldo Marroquín, presidente del Comité de Desarrollo Turístico.

Con cuatro meses sin obtener ingresos por turismo, la mayoría de los emprendedores del municipio, han sufrido desconexiones de servicios por impago. " Hay telefonías móviles que ya están cortando servicio, y en este momento no se generan ingresos para pagar los recibos de servicios básicos", añadió Marroquín.

El presidente del comité dijo que todos los comerciantes, tanto formales como informales, han reportado pérdidas totales por la inexistencia de una fuente económica.

La apertura del turismo está programada hasta para la cuarta fase.