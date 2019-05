Comercios son los más afectados por alto oleaje

Varios locales, restaurantes y viviendas se han visto afectadas en la zona del puerto de La Libertad, debido al alto oleaje registrado en la playa La Paz. Los residentes de la zona han reportado daños en la infraestructura de sus comercios, inundaciones, pérdidas materiales y ventas muy bajas en la última semana.

De acuerdo con Ricardo Hernández, empleado de uno de los comercios del centro turístico, los problemas más graves que han tenido son las inundaciones y el escaso movimiento turístico que han experimentado en la zona.

"La marea alta nos ha perjudicado bastante porque las olas suben hasta los locales. También algunos clientes se han visto afectados, ya que incluso a algunos les han caído olas en lo que están comiendo", comentó Hernández.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó que los altos niveles de oleaje son generados por tormentas extratropicales, desarrolladas en el hemisferio sur. Debido a esto, las olas serán más rápidas y altas que las observadas habitualmente. Se pronostica este aumento desde el martes 21 hasta el sábado 25 de mayo.

Las autoridades de seguridad y vigilancia del puerto de La Libertad deben seguir un protocolo de protección en el interior del centro turístico. Cuando el oleaje en la zona sube, estos deben cerrar con cinta amarilla el paso, para evitar que los turistas se vean afectados por las olas.

Sin embargo, algunos comercios aledaños comentan que ellos no han sido prevenidos de la misma manera. Gloria Arévalo, una comerciante en las afueras del malecón, indica que no han recibido indicaciones por parte de las autoridades respectivas.

"Las autoridades no nos han dado recomendaciones de precaución. Sabemos que dentro del centro turístico sí tienen un protocolo, pero hasta nuestra zona no lo han aplicado", aseguró Arévalo.

Debido a los estragos ocurridos, varios de los trabajadores de la zona se han dedicado a recoger piedras que el mar ha traído a la calle. De acuerdo con Emilio Martínez, un comerciante de 73 años, el inicio de la época lluviosa suele ser el período más difícil para los residentes del área costera.

"No está en mis tareas el recoger las piedras que ha tirado el mar, pero con esto puedo recuperar el dinero que no he conseguido por las ventas bajas", comentó Martínez.

De acuerdo con el reporte del MARN, los valores típicos de altura, velocidad y potencia de las olas frente a la costa de El Salvador son 1.2 metros, 35 kilómetros por hora y 9 kilowatt por metro de frente de ola. Para esta semana, la altura de las olas puede llegar a ser de 1.6 metros de altura.

Francisco Vargas, residente de la zona afectada, asegura que en playas cercanas a la zona el impacto suele ser más fuerte para las viviendas y seguridad de varias familias.

"Para nosotros, los daños más grandes están en la infraestructura y ventas. En zonas como San Diego y Conchalío se han visto afectadas más familias y viviendas, ya que están a la orilla del mar. Se han caído champas y el agua se ha metido a las habitaciones. Ha sido una pérdida para todos", comentó Vargas.

Otra de las poblaciones afectadas por el oleaje han sido los pescadores. El muelle del puerto de La Libertad permanece cerrado, debido a instrucciones de las autoridades de Medio Ambiente y seguridad local.

"A los pescadores artesanales se les ha dicho que no pueden entrar al mar debido a las olas altas. También han cerrado el muelle, por lo que nadie está zarpando", comentó el residente de la zona.