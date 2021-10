Comienza la entrega de espacios provisionales para comerciantes afectados por incendio en San Miguelito

Los primeros comerciantes del mercado San Miguelito, afectados por el incendio del pasado 22 de septiembre, comenzaron a recibir los espacios donde podrán vender sus productos, a partir del martes 12 de octubre.



Los puestos, ubicados sobre la avenida España, están siendo entregados esta mañana por medio de un censo que había elaborado la alcaldía de San Salvador, luego de que las llamas consumieran gran parte de las instalaciones del mercado. Si bien aún no cuentan con luz eléctrica ni no servicio de agua patable, los comerciantes dicen estar conformes por el hecho de poder, al fin, comenzar a vender de forma más ordenada y no en las calles.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal



German Muñoz, gerente de la Unidad de Desechos Sólidos, fue el encargado de coordinar la entrega de los espacios. Aseguró que servicio de luz eléctrica en los mismos se "comenzará a instalar en los próximos días".



Por el momento, el agua potable será llevada en cisternas y desde ahí se abastecerá a los comerciantes. Son aproximadamente 800 puestos los que la alcaldía debe reubicar de manera temporal en los alrededores del mercado.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal