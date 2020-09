Comienzan los ingresos por las fronteras de El Salvador

La confusión de las autoridades de Dirección de Migración y Extranjería que se vivió el pasado sábado durante la reapertura de los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” se ha repetido ayer en puestos fronterizos de El Salvador, según los reportes de un medio de comunicación.

Un equipo de noticias TCS informaba mediante su cuenta de Twitter que por la mañana, en la frontera Las Chinamas, con Guatemala, los salvadoreños y extranjeros residentes entraron sin presentar la prueba negativa de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) a pesar que la Comisión ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) se la exige a las aerolíneas que quieran aterrizar en el aeropuerto internacional bajo pena de multarles con $6,000 por cada pasajero sin la prueba.

Un salvadoreño entrevistado por los periodistas indicó que, las autoridades locales de Migración y Extranjería les dijeron que solamente será necesaria para extranjeros o turistas.

“No la están pidiendo (la prueba de PCR) pero, lo que pasa es que la información oficial que se maneja no es la que tienen aquí entonces no hay cruce de información. Nos dicen una cosa por un lado y por acá dicen otra, entonces lo que hacen es atrasar y se frustra uno”, indicó el ciudadano no identificado.

Otra salvadoreña con doble nacionalidad que sí presentó la prueba PCR dijo solamente le pidieron el DUI y la prueba.

“Me dijeron que no es requisito, pero como hay una gran confusión, entonces mejor me la traje”, respondió a TCS.

Operaciones El Aeropuerto Internacional comenzó a recibir vuelos comerciales.

Esto se da pese a que Ricardo Cucalón, director general de Migración y Extranjería, dijo el sábado que “a las 00:00 horas del lunes 21 se levantarán las restricciones de entrada” de las cuatro fronteras terrestres con Guatemala y dos con Honduras para los salvadoreños y extranjeros residentes. Cucalón agregó que “no se permitirán la entrada a extranjeros en otra situación migratoria y se aplicarán las multas correspondientes”.

El funcionario tuvo que salir a pedir disculpas públicas y retractarse luego de haber dicho el sábado en varias ocasiones que el Presidente de la República Nayib Bukele, le dio la instrucción de anunciar de que todos aquellos salvadoreños y residentes definitivos se les permitiría la entrada aun cuando estos no presenten la prueba de PCR.

Tres horas después, Cucalón expresó que había “interpretado mal” unas indicaciones que “no” se le fueron dadas, sino que fueron “una mala interpretación”.

Vuelos vacíos

El sábado circuló en redes sociales un audio de un piloto de la aerolínea Spirit que traía vacío el primer vuelo al país desde el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale, en Florida.

“Tengo el privilegio de llevar el primer vuelo de Spirit. El vuelo total con 228 pasajeros fue cancelado porque el Gobierno de El Salvador ahora, en contra de las resoluciones y todo, exige la prueba del covid con sello y firma del médico”, se escucha decir al piloto.

Esto fue confirmado poco después por Federico Anliker, presidente de CEPA, al escribir en su cuenta de Twitter que la compañía aérea “deberá tomar acciones” por las declaraciones del capitán que operó el vuelo SK154.

También se hizo público un video de una mujer que narra en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles que no les dejan salir a varios pasajeros porque no llevaban el examen de PCR con la firma y sello del laboratorio.

Requisito

La obligación de llevar la prueba negativa de PCR con firma y sello original de un doctor provocó que muchos salvadoreños no pudieron volar al país. El director general de Migración y Extranjería informó que en adelante bastará con llevar el resultado impreso.