Comienzan recusaciones contra comisionada Soriano en el IAIP

En una audiencia virtual celebrada ayer por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), una ciudadana apelante pidió recusar a la comisionada Roxana Soriano por considerar que podría tener conflicto de intereses, dado los recientes señalamientos sobre ella por su afiliación partidaria a Nuevas Ideas.

La solicitante de la información, Kenia Gómez, argumentó que Soriano tiene un vínculo con el partido del presidente Nayib Bukele y que eso podría incidir en el resultado de la audiencia.

La apelación por parte de Gómez se debe a que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) le ha negado información sobre el convenio que dicha entidad realizó con el Ministerio de Salud para la construcción del Hospital El Salvador.

“Considero que no le da garantías de independencia y desempeño que ella pueda ejercer su cargo en esta audiencia. La comisionada Soriano tiene un vínculo con el partido Nuevas Ideas, ella participó en las elecciones internas de dicho partido y esta información también salió en diferentes medios de comunicación”, argumentó Gómez.

Susan Calderón, representante de CIFCO, dijo que no era válida la recusación que pedía Gómez porque el pleno está conformado de forma colegiada y que la decisión no la tomaría solo la comisionada Soriano. Dijo que eso no afectaría en la transparencia y resolución que tomaría el pleno.

En su defensa, la comisionada Soriano manifestó: “no tengo ninguna afiliación partidaria y eso puede ser comprobable. Ninguna de las situaciones que ha expuesto (Gómez) han sido comprobadas, por lo tanto, dejo al equipo de comisionados que decidan o no mi participación en esta audiencia”.

Luego de unos minutos, el pleno decidió aceptar la recusación, y se hizo el llamamiento al comisionado suplente Gerardo Guerrero para que conociera de la audiencia .

La comisionada del IAIP, Daniella Huezo aclaró que no podía asegurar que los hechos alegados eran ciertos, pero que “simplemente tomamos en cuenta lo planteado por la apelante y los elementos que se encuentran los estamos aceptando de manera preventiva, para que se pueda garantizar una audiencia imparcial a ambas partes”.