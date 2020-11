Comisión Ad Hoc definió trabajo de las mesas para reformas

El equipo Ad Hoc que trabaja para definir las propuestas de reformas a la constitución salvadoreña desarrolló, ayer, su octava sesión de trabajo, marcada por la coordinación para distribuir a sus integrantes en las coordinaciones de las cuatro mesas de trabajo definidas para tal fin.

Las mesas se dividen en: mesa para la parte dogmática de la constitución, que será coordinada por Karla Tejada; mesa especializada en el sistema político y de gobierno, presidida por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa; mesa de estudio de la parte orgánica de la constitución, dirigida por Giovanni Rosales; y mesa de estudio de la parte procedimental, a cuya cabeza estará Adolfo Muñoz.

El quinto miembro del equipo de reformas, Fabio Castillo, tendrá presencia en las cuatro mesas de trabajo.

Asimismo, se definió el método de trabajo de las mesas, las cuales se reunirán los sábados, cada 15 días. Eso alterará también las reuniones del equipo. De ahora en adelante, trabajarán una semana en las mesas y una semana el equipo Ad Hoc completo, con los insumos reunidos en las mesas de trabajo.

Muñoz, secretario de la comisión, explicó a los demás miembros que pueden reclutar o invitar a diferentes personas a participar de las discusiones en sus respectivas mesas, e hizo hincapié en que dichas colaboraciones deben ser en carácter de ad honorem, sin remuneración.

La web

Además, también ayer, los miembros del equipo conocieron los primeros datos arrojados por el sitio web lanzado por el gobierno para reunir las opiniones de la ciudadanía al respecto de la posibilidad de realizar reformas a la constitución.

De acuerdo a los datos que Muñoz compartió con la comisión, el sitio consulta.sv ha recibido 1,461 visitas en los siete días que tiene de estar activo, desde el pasado sábado 14 de noviembre.

De estas, según Muñoz, solo 16 opiniones fueron de personas que consideraron que no era necesario realizar el estudio de reformas. Aparte de estas, otras 88 eran mensajes de ataque o insultos a los miembros del equipo Ad Hoc. El resto de opiniones (1,357) estaban a favor del estudio.

Al ingresar al sitio web y luego de brindar los datos personales para poder registrarse, la página pregunta si el internauta está de acuerdo o no con la posibilidad de reformar a la constitución. Si una persona responde "no", salta la pregunta "¿Porqué no estás de acuerdo?".

En cambio, si una persona responde "sí", puede avanzar y realizar sus sugerencias en cualquiera de las cuatro áreas de las mesas de trabajo del equipo.