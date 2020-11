Comisión Ad Hoc empezará a revisar artículos

El equipo Ad Hoc que trabaja para definir las propuestas de reformas a la Constitución de la República informó, ayer, que los primeros artículos que se revisarán tienen que ver con el Estado salvadoreño, su forma de gobierno y sistema político, la nacionalidad y orden económico.

Félix Ulloa, vicepresidente de la República y quien encabeza la comisión de estudios y reformas, informó en la novena sesión que la mesa de trabajo que él preside será la responsable de un estudio sistemático de los artículos del 83 al 120; sin embargo, por conexión, también se verán otros artículos como el 79 y 208 de la Carta Magna.

Así, por ejemplo, el artículo 83 indica que "la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución".

En el artículo 85, se señala que el sistema político "es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo".

Por otra parte, los artículos 87, 88 y 102 contemplan el derecho del pueblo a la insurrección, la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y la libertad económica, respectivamente.

A la fecha, desde la plataforma consulta.sv, el equipo Ad Hoc ha recibido 2,059 propuestas de estudio y en la próxima sesión se llevarán a discusión en las cuatro mesas de trabajo conformadas.

El contenido de las propuestas no es de conocimiento público, pero el vicepresidente aseguró que no son secretos. "Es una cuestión de puro desafío tecnológico, no es una voluntad limitar ninguna propuesta, al contrario, todo el mundo quisiera que se conociera lo que propuso".