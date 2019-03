Comisión Antejuicio acuerda quitar fuero a magistrado Escalante acusado de agresión sexual a niña

La Comisión especial de Antejuicio de la Asamblea Legislativa acordó quitar el fuero al magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil Jaime Eduardo Escalante Díaz acusado de agredir sexualmente a una niña de diez años.

La comisión arrancó sesión esta mañana de viernes y pudo ser seguida por la población mediante la transmisión por el canal de televisión de la Asamblea Legislativa.

El presidente del órgano legislativo, Norman Quijano, convocó a una sesión plenaria extraordinaria para el lunes 4 de marzo a las 6:00 de la tarde para conocer el dictamen de la comisión antejuicio y votar por el desafuero. Esto daría luz verde para que Escalante Díaz sea sometido al proceso penal por el delito de agresiones sexuales en menor e incapaz.

El magistrado fue capturado el pasado 14 de febrero en la colonia Altavista de Ilopango. El director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto dijo que al parecer se encontraba en estado de ebriedad y su detención fue en flagrancia.

La diputada Patricia Valdivieso, de ARENA, quien es la fiscal en la comisión, expuso los hechos de la agresión según el testimonio de la víctima y los familiares. Dijo que el testimonio del magistrado sobre la razón de cómo llegó al lugar donde ocurrió la denuncia contrasta con el testimonio de los testigos y hay dudas en su veracidad.

Según el relato expuesto por Valdivieso, la niña se encontraba frente a la casa de su tía y hablaba con otro niño cuando vio a un hombre desconocido que tiró monedas en la acera. Se le acercó y sin decirle nada, la tomó de los hombros y le tocó sus genitales. La niña contó que asustada, corrió a contar lo sucedido a su madre y esta corrió detrás del agresor.

La abogada defensora del magistrado Ana Concepción Urías Lozano dijo que su cliente niega todas las acusaciones. Justificó su presencia en la zona diciendo que había sufrido un percance vial en el que las personas afectadas le impidieron ingresar a su vehículo y por esto lo dejó abandonado junto con sus pertenencias.

Además, negó que el magistrado haya sido capturado en el lugar de los hechos y que estuviese en estado de ebriedad, como dijo la Policía Nacional Civil (PNC). La defensa asegura que fue capturado en la Cámara donde labora.

La Comisión está integrada además por las diputadas Cristina Cornejo y Karina Sosa, del FMLN; René Portillo Cuadra y Alejandrina Castro, de ARENA; Eileen Romero, del PCN; Lorenzo Rivas y Osiris Luna, de GANA; Jorge Mazariego, del PDC. Los miembros de la comisión fueron juramentados el martes 26 y la comisión inició trabajo al siguiente día.

Si bien el magistrado ha expresado que está dispuesto a renunciar a su fuero, el diputado René Portillo Cuadra señaló en la sesión de hoy que el fuero que lo protege es conferido al cargo, y no a la persona. "Si el magistrado no renuncia al cargo no puede renunciar al fuero, aún con permiso, porque la calidad de magistrado la tiene", explicó Cuadra.

Consideró que Escalante debe ser desaforado para permitir a la víctima acceder a la justicia y para que el magistrado demuestre su inocencia durante el proceso, si es el caso.